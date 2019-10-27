اليوم.. افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني بأسوان

بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتورة نبيلة مكرم وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنطلق في تمام الثالثة والنصف عصرآ فعاليات إفتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى برئاسة الأستاذة سهير عبد القادر بمعبد فيلة وذلك احتفالا بإعلان اسوان عاصمة الشباب الافريقي.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل موكب نيلي للفرق المشاركة، و عروض استعراضية بالمعبد، وكذلك تكريمات لشخصيات ورموز ممن لهم اسهام في الجوانب الثقافية والفنية والمجتمعية و تشهد الدورة الرابعه تكريم اسماء من ابناء اسوان او ممن كلن لهم تاثير علي الحياة في اسوان منهم مؤسسة مجدي يعقوب، لبني عبد العزيز، اسم الراحل حسن فخر الدين، غرقة بلاك تيما وغيرها.

ويقام الافتتاح بحضور كل من النجمة لبني عبد العزيز، محمود قابيل، رانيا فريد شوقي، امير صلاح الي جانب نخبه من الفنانين.

يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى تستمر حتي 31 اكتوبر بمحافظة اسوان تزامنا مع اعلان الرئيس السيسي اسوان عاصمة للشباب الافريقي ، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثفافة وزارة السياحة المصرية التي ادرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن و الهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصريه الإفريقية والصينية علي الصعيدين الثقافي والسياحي، وكذلك محافظة اسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.