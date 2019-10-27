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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 27-10-2019 .. عيار 21 يواصل الاستقرار في الصاغة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:24 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر 

واصل سعر الذهب اليوم في مصر استقراره في سوق الصاغة المحلى الأحد 27-10-2019، وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي يشهدها المعدن الاصفر في سوق الصاغة، وذلك تزامنا مع الارتفاع الذي تشهده اسعار الذهب على المستوى العالمي في ظل ترقب الأسواق لأسعار الذهب العالمي التي قد تشهد مزيد من الارتفاعات في الأيام المقبلة، وننشر اخر تحديث لاسعار الذهب في سوق الصاغة اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:

التوترات التجارية العالمية 
ويأتى هذا الاضطراب في اسعار الذهب على المستوى المحلى والعالمي بسبب الاضطراب الذي تشهده الاوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي في ظل التوترات التجارية بين الصين والولاايت المتحدة الامريكية فضلا عن ترقب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

سعر الذهب اليوم في صر
سعر الذهب اليوم في صر

اسعار الذهب على المستوى العالمي

واستقرت أسعار عقود الذهب الآجلة على ارتفاع متواضع، عند 1,505.30 دولار للأونصة، عند الساعة 21:35 بتوقيت مكة المكرمة). وفي تسويات ما بعد التداول شهد المعدن الثمين ارتفاعًا 3.25 دولار، أو 0.2%، لسعر 1,507.95 دولارأمّا عقود الذهب الفورية، التي تتعقب الذهب في المعاملات الفورية، فسجلت ارتفاعًا 1.62 دولار، بنسبة 0.1%، عند 1,505.38 دولار للأونصة، وربح المعدن الأصفر 1.1% هذا الأسبوع متجها صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1508.20 دولار للأوقية، وبهذا يتجاوز المعدن الأصفر مستوى 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات في السابع من أغسطس.

اسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 27-10-2019

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 677 جنيه في الجرام.
 سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 777 جنيه للجرام.
 سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 584 جنيه للجرام.
 بلغ سعر الجنيه الذهب 5400 جنيه.

اسعار الذهب في سوق الصاغة اليوم 

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

766 إلى 769

عيار 22 

703 إلى 705

عيار 21

671 إلى 673

عيار 18

575 إلى 577

عيار 14

447 إلى 449

عيار 12

383 إلى 385

الاونصة

23.849 إلى 23.920

الجنيه الذهب

5,368 إلى 5,384

الكيلو

766.857 إلى 769.143

 


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