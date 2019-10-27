سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 27-10-2019 .. عيار 21 يواصل الاستقرار في الصاغة

سعر الذهب اليوم في مصر





واصل سعر الذهب اليوم في مصر استقراره في سوق الصاغة المحلى الأحد 27-10-2019، وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي يشهدها المعدن الاصفر في سوق الصاغة، وذلك تزامنا مع الارتفاع الذي تشهده اسعار الذهب على المستوى العالمي في ظل ترقب الأسواق لأسعار الذهب العالمي التي قد تشهد مزيد من الارتفاعات في الأيام المقبلة، وننشر اخر تحديث لاسعار الذهب في سوق الصاغة اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:





التوترات التجارية العالمية

ويأتى هذا الاضطراب في اسعار الذهب على المستوى المحلى والعالمي بسبب الاضطراب الذي تشهده الاوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي في ظل التوترات التجارية بين الصين والولاايت المتحدة الامريكية فضلا عن ترقب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



