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البابا تواضروس: "المحبة والرحمة والحكمة" ثلاث مفاتيح للنجاح

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:32 ص
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البابا تواضروس
البابا تواضروس
ماريان عيد
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أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته بتدشين كنيسة الشهيدة دميانة والشهيد أبانوب بفيينا.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال عظة القداس الإلهي، إن السيد المسيح بدأ يرسل تلاميذه للكرازة وأعطاهم ثلاثة مفاتيح للنجاح، هم: "المحبة" والتي تتمثل في أن تحبوا بعضكم بعضًا ففي عمقها هي مسيرة الحياة كلها.

وأوضح أن ثاني المفاتيح هو "الرحمة" فالحياة تكون ممتلئة بأعمال الرحمة، فكل ما تصنع عمل رحمة على الأرض تُكافأ بعمل رحمة فى السماء، فأعمال الرحمة لا تحتاج لإعلان أو إشهار؛ بل هي نابعة من قلوبنا.

وتابع أن ثالث مفتاح للنجاح هي "الحكمة" ففي العهد الجديد صار أقنوم الحكمة متجسد بيننا، فالحكمة هي التي تنطق وهي التي ترشدك عليك فقط أن تطلب.

ودشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح أمس السبت، كنيسة جديدة للأقباط تحمل اسم الشهيدة دميانة والشهيد أبانوب في منطقة فلوريسدروف بالعاصمة فيينا في إطار زيارته الحالية للنمسا.
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تدشين كنيسة بفيينا بابا الإسكندرية البابا تواضروس

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