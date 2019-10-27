مقتل 4 أشخاص إثر انهيار منجم للفحم في مقاطعة سيتشوان الصينية
وذكرت السلطات المحلية أن الانفجار وقع الأحد 10 يونيو في منجم تديره شركة لمعالجة الفحم بمدينة لونغجيابو مشيرة إلى أنه تسبب بهزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن أسباب الانفجار لا تزال غير معروفة، وأن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية، حيث تم إرسال فرق عمل للمساعدة في الإنقاذ، ونقل العمال المصابون للعلاج في مستشفى قريب وإصاباتهم غير خطرة.
ويذكر أن مشروع منجم شيتشو للفحم في منطقة تشنغخه للتعدين ستقع في محافظة خهيانغ في مدينة وينان، وفقا للمصلحة.
وستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لمنجم الفحم هذا 3 ملايين طن.
وأصبحت هذه الطاقة الإنتاجية ممكنة في إطار خطة تبادل الطاقة الإنتاجية للفحم، والتي تعد جزءا من جهود الصين لتعزيز تحول هيكل الطاقة.
وارتفعت الواردات الصينية للفحم بنسبة 9.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 251 مليون طن في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، حسبما أظهرت بيانات المصلحة العامة للجمارك يوم الاثنين.
ووصل إنتاج الفحم المحلي إلى 3.68 مليار طن في عام 2018، وفقا للبيانات الصادرة عن مصلحة الدولة لسلامة مناجم الفحم.
ويمثل الفحم جزءا كبيرا من استهلاك الطاقة في الصين. في الوقت الذي تدفع فيه البلاد التنمية الخضراء والتكيف مع تغير المناخ، وتعمل السلطات على الترويج للطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد المفرط على الفحم.