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مفاجآت الساعات الأخيرة في حياة أبو بكر البغدادي قبل مقتله

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:31 ص
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أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
وكالات
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أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد بأن وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الذي أرعب الآلاف في سوريا والعراق على مدى سنوات قبل أن تنحسر سطوته، وسيطرته منذ سنتين.

 

وأعلنت مجلة نيوزويك، مقتل زوجتي البغدادي أيضاً عبر تفجير سترتين انتحاريتين كانتا ترتديانهما.

 

تهريب عائلة البغدادي إلى تركيا

وبحسب ما أعلنت شبكة "سي إن إن، كشفت موقع البغدادي، " أن الاستخبارات الأمريكية ساهمت في كشغ موقع رأس التنظيم الإرهابي في ريف إدلب، في حين أفادت مصادر مطلعة لرويترز أن كشف مخبأ البغدادي تم أثناء محاولته تهريب عائلته باتجاه الحدود مع تركيا.

 

وفي هذا السياق، أكدت مجلة نيوزيوك أن المخابرات الأميركية المركزية لم تبلغ تركيا بالعملية إلا عند بدئها.

 

إلى ذلك، قال مصدران أمنيان عراقيان لرويترز، الأحد، إن العراق تلقى تأكيداً من مصادر في سوريا بأن "زعيم" التنظيم الدولة قُتل.

 

مطاردة البغدادي

وقال أحد المصدرين "مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبدا في إدلب بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية".

 

كما أكد مصدر أمني عراقي ثانٍ تلقي تأكيدات من مصادر داخل سوريا بمقتل البغدادي.

 

استهداف إدلب

بدوره أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن مروحيات استهدفت "لساعة ونصف الساعة" ليل السبت الأحد متطرفين قريبين من داعش في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، ما أسفر عن سقوط 9 قتلى.

 

وقال المرصد إن ثماني مروحيات "فتحت النار بالرشاشات"، مستهدفة منتصف ليل السبت الأحد منزلاً وسيارة في محيط قرية باريشا في إدلب حيث تتواجد "مجموعات قريبة من داعش".

 

كما أوضح مدير المرصد أن المروحية تابعة على ما يبدو إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في سوريا. وقال "لم نعرف الشخصية المستهدفة ولا نستطيع نفي أو تأكيد وجود البغدادي".

 

قصف للتحالف

إلى ذلك، ذكر أحد المقيمين في مخيم للنازحين بالقرب من باريشا أنه سمع هدير مروحيات حوالي منتصف ليل السبت الأحد، تلاه ما وصفه بأنه قصف للتحالف. وقال أحمد الحسوي لوكالة فرانس برس إن "الطائرات كانت تحلق على علو منخفض جداً، مما سبب هلعاً كبيراً بين الناس".

 

وأضاف أن المروحيات "المجهولة المصدر قامت بالدوران فوق منطقة جبال باريشا، منفذة غارات على منطقة تقع على أطراف باريشا الغربية".

 

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