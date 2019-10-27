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عبادي الجوهر: أغنياتنا لم تصل إلى المستمع الغربي لسببين

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:27 ص
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عبادي الجوهر
عبادي الجوهر
وكالات
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أكد الفنان عبادي الجوهر أن هناك عائقين في طريق الأغنية الشرقية للوصول إلى العالمية، أولهما حاجز اللغة والأمر الآخر يتعلق بالموسيقى نفسها.

وأوضح قائلا: "في الموسيقى الغربية هم يستخدمون في السلم (التون) والنصف (تون)، بينما في الموسيقى الشرقية نستخدمها نفسها بإضافة الربع (تون) وهذا بالنسبة لهم نشاز، لأنهم لم يتعودوا عليه".

وأضاف: "كثير من مقاماتنا الموسيقية تحمل الربع تون، مثل الرصد والسيكا والبيات، والربع تون كان موجوداً في أوروبا قبل 450 سنة وتخلصوا منه حسابياً وعلمياً".

جاء ذلك في لقاء الفنان عبادي الجوهر عبر منصة منتدى مسك للإعلام في جلسة حوارية أدارها الإعلامي بركات الوقيان، بحضور الفنانة أنغام وكان اللقاء تحت عنوان "الإعلام أم الموسيقى.. أيهما يخدم الآخر؟"، وأوضح من خلالها عبادي أن قنوات التواصل الاجتماعي لا تخدم الفنانين بشكل مباشر، إلا أنها جعلت التواصل معهم أصبح بشكل أفضل وأسهل، كما بين أن أعداد المشاهدات للأغنيات لا تعكس دائما مدى رضا الجمهور.

وعن تأثير الذكاء الاصطناعي ودخول التقنية في الموسيقى، ذكر عبادي أن الفنان في السابق قبل التطور التقني كان يتعايش مع الفرقة أثناء تسجيل الأغنية، أما اليوم لم يعد الأمر كذلك ولا يعرف المغني فرقته ويفتقد ذلك، ويحاول تعويضه عند الغناء على المسرح.
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