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"دلتا فورس".. قوة أمريكية خاصة قتلت بن لادن وأبو بكر البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:19 ص
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قوة أمريكية
قوة أمريكية
وكالات
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ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية، أن القوة الأمريكية الخاصة "دلتا فورس"، لها دور كبير في العديد من العمليات الحساسة التي قام بها الجيش الأميركي من بينها مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مايو 2011، وأخيرا مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

 

"دلتا فورس"

ووفقًا لموقع قناة سكاي نيوز عربية، تعد القوة الأمريكية الخاصة "دلتا فورس"، المعروفة رسميا باسم فرقة العمليات الأولى، إحدى وحدات المهمات الخاصة في الجيش الأميركي، التي تركز أساسا على مكافحة الإرهاب.

 

عملية استهدفت أبو بكر البغدادي

فقد ذكرت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع، أن الجيش نفذ عملية استهدفت أبو بكر البغدادي، السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في محافظة إدلب شما غربي سوريا.

 

مهمة القوة

وعلى الرغم من أن مهمة القوة "دلتا فورس" مكافحة الإرهاب، فإنهات تشارك أيضا بشكل خاص في قتل أو اعتقال أفرارد خطرين أو تفكيك خلايا إرهابية، بالإضافة إلى عمليات إنقاذ الرهائن.

 

وتشترك القوة الخاصة "دلتا فورس" في مهام سرية مع وكالة الاستخبارات المركزية، كما تنشط في مجال حماية الشخصيات الهامة، لا سيما خلال زيارتها للبلدان التي تشهد اضطرابات.

 

وتخضع القوة الخاصة "دلتا فوري" للرقابة التشغيلية من قيادة العمليات الخاصة المشتركة، على الرغم من أنها مدعومة إداريا من قيادة العمليات الخاصة للجيش الأميركي.

 

وقد تأسست القوة "دلتا فورس" عام 1977 من قبل قائدها الأول، العقيد تشارلز بيكويث، مع التهديد المتزايد للإرهاب في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد سنوات من العمل مع الخدمة الجوية البريطانية الخاصة في هذا المجال.

 

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الكلمات المفتاحية

مقتل البغدادي قوة أمريكية خاصة غارة أمريكية زعيم تنظيم داعش دلتا فورس

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