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شاهد.. كيف هنأت هند صبري إليسا في عيد ميلادها

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:07 ص
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اليسا
اليسا
رانيا ماهر
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نشرت الفنانة التونسية هندي صبري، تغريدة تهنئ فيها الفنانة اللبنانية إليسا، بعيد ميلادها، حيث تتم الأخيرة عامها الـ٤٧ اليم 27 أكتوبر.

وكتبت هند صبري تغريدة عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر": "قائله "يوم ميلاد سعيد زميلتي العقرب."

واستقبلت اليسا عيد ميلادها برساله مؤثره حيث كتبت تغريده عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر": "‏كان يا مكان كان في بنت زغيرة اسما اليسار. كانت كتير حلوة وذكية. ربيت ب جو حب و نفس الوقت جو عمل منها بنت كتير قوية. كبرت اليسار و بلشت المشوار.

وتابعت: "اكتر من عشرين سنة قطعو خسرت كتير اشيا بهالسنين، خسرت بيها و خسرت صحتها. بس لأنها كتير قوية كملت طريقها وما وقفت. هيدي ‎اليسا."


وعلى صعيد أخر تستعد إليسا لإحياء حفل غنائيا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمسرح الأوبرا بالجامعة يوم 13 ديسمبر المقبل، وتفتتح إليسا، حفلها بعد المرور بفترة صعبة قد داهمها بها التوتر وواجهت عدة أزمات صحية، وخضوعها لأكثر من عملية جراحية مما أدى إلى إصابتها بالتورم جرار مضاعفات علاجهامن مرض السرطان.


وتستعد أيضاً الفنانة إليسا لإحيائها حفلا غنائيا كبيرا على مسرح الأولمبيا فى باريس، وذلك يوم ١ نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن إليسا أوشكت على الانتهاء من تحضيرات ألبومها الجديد المقرر طرحه في ليلة رأس السنة، ويعد هذا الألبوم هو الألبوم الأخير في مشوارها الفني بعد أن أصدرت قرار بالاعتزال.


وتتعاون اليسا في ألبومها الجديد عدد مع أشهر شعراء وملحنين الوطن العربي منهم:" أمير طعيمة، نادر عبد الله، رامي جمال، محمد رحيم، محمد يحيى. ومن لبنان زياد برجي، علي المولى، سهام الشعشاع، سليم عساف، نزار فرنيسي ومروان خوري" .


يذكر أن آخر ألبومات إليسا "إلى كل اللي بيحبوني" الذي طرحته العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.


وجدير بالذكر أن الفيلم التونسي نورا تحلم المشاركه به الفنانة هند صبري، فاز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان بوردو السينمائي الدولي للسينما المستقلة.

وفاز الفنان لطفي العبدلي بتنويه خاص من لجنة التحكيم ليصل بهذا عدد الجوائز التي حصدها العمل لأربعة جوائز.

حيث كانت بطلته النجمة هند صبري قد حصدت جائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم البطولة النسائية والتي تحمل اسم التفسير الأنثوي.

وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة عن دورها في الفيلم التونسي نورا تحلم.

وكان الفيلم قد نجح في إثارة إعجاب جماهير مهرجان سان سباستيان الدولي بأسبانيا حيث وقوبل بتصفيق متواصل لمدة عشر دقائق في عرضه.

وتناولت الصحافة الإسبانية والعالمية مثل screen daily اداء بطلته النجمة هند صبري بمقالات حملت الكثير من الثناء والإشادة بتمثيلها ودرجة اقناعها لهم بالدور. وقبلها في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي شهد العرض العالمي الأول للفيلم.

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