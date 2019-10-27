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الجيش اليمني يشن هجوما على مواقع المليشيا في الصفراء

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:44 ص
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الجيش اليمني
الجيش اليمني
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شنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، هجومًا عنيفًا على مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للانقلابيين أقصى شمال البلاد.

 

وعرض المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مقطع فيديو يرصد عمليات الجيش الوطني في دك مخابئ وتحصينات الحوثيين في جبهة الصفراء.

 

كما نقل المركز عن قائد لواء حرب واحد العميد جبر الغنيمي قوله، إن قوات الجيش الوطني باغتت الأربعاء عناصر الميليشيات في جبهة النقعة وجبال عار بهجوم خاطف من ثلاثة محاور قتالية.

 

وذكر الغنيمي أن فرق الاستطلاع باللواء كانت قد رصدت منذ يومين، قيام الحوثيين بالتحضير لهجوم ضد قوات الجيش.

 

وأكد أن عملية الجيش لا تزال مستمرة، تزامناً مع التقدم المستمر لوحدات الجيش وفرار الميليشيات.

 

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات صعدة.

 

هذا وقد دأبت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، منذ يوم 26 مارس 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ بالستية متوسطة وطويلة المدى، وغالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.

 

وكان المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن أحمد عسيري آنذاك، قد اتهم الميليشيات الحوثية في وقت سابق بالاستمرار في استهداف المدنيين من خلال الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، واصفا ذلك بالأعمال الإرهابية وجرائم الحرب وفقا للقانون الدولي، موجه الاتهام لإيران بتزويد "الحوثيين" بأسلحة متطورة.

 

تحالف عربي

وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.

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الكلمات المفتاحية

اليمن الحوثيين الجيش اليمني

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