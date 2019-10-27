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ليست غارة أمريكية.. شاهد كيف قُتل أبو بكر البغدادي؟

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:33 ص
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أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، في غارة أمريكية شمال غرب سوريا.

 

مقتل البغدادي

ووفقًا لشبكة سي إن إن، قال مصدر آخر، إن "البغدادي على ما يبدو فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية"، لافتا إلى أن "تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي".

 

وبحسب مجلة "نيوزويك"، قال مسؤول رفيع في البنتاغون، لم يذكر اسمه، إن تبادلا قصيرا لإطلاق النار حدث عندما دخلت القوات الخاصة الأمريكية الموقع الذي كان فيه البغدادي، مضيفا أن البغدادي فجر حزاما ناسفا، وكان أفراد من عائلته موجودين في المكان لحظة تنفيذ العملية.

 

العملية لم تسفر عن إصابة أطفال

وأشارت مصادر في البنتاغون لـ"نيوزويك"، إلى أن العملية لم تسفر عن إصابة أطفال بأذى، لكن اثنتين من زوجات البغدادي قتلتا نفسيهما بتفجير حزامين ناسفين، مؤكدة أن العملية نفذها فريق "دلتا" التابع للقيادة المشتركة للعمليات الخاصة الأمريكية، وقبل تنفيذ العملية كان الموقع تحت المراقبة لفترة معينة.

 

غارة أمريكية سرية

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق، اليوم، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي قتل في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترمب.

 

وقال مسؤول بارز في البنتاغون في تصريح لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

 

وأفادت المجلة الأمريكية بأن القوات الأمريكية نفذت عملية خاصة استهدفت أحد أهدافها الأكثر أهمية، "أبو بكر البغدادي"، في مهمة وافق عليها الرئيس دونالد ترمب قبل حوالي أسبوع من حدوثها.

 

نتائج العملية

وقال المسؤول الذي أطلع على نتائج العملية للمجلة الأمريكية إن البغدادي قتل في الغارة، وأبلغت وزارة الدفاع البيت الأبيض أنهم "يثقون بشدة" في أن الهدف عالي القيمة الذي قُتل هو البغدادي، فيما يجري حاليا مزيد من التحقيقي لتأكيد ذلك.

 

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش)، فيما كتب ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر" إن "شيء كبير للغاية حدث للتو".

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