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ميسي: لا أحد يسيطر على ماتيو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:55 ص
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ميسي ونجله ماتيو
ميسي ونجله ماتيو
السيد علي
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وصف ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة والمنتخب الإسباني نجله الأصغير ماتيو وصعوبة التعامل معه بـ"شخصية رهيبة لا يمكن السيطرة عليه".



وقال ميسي: "من أفضل أهدافي هدفي أمام البايرن.. بواتينج لم يوفق وقتها عندما ذهب لـجهة وهو ذهب الى جهة اخرى مما ادى لـ سقوطه".



وعلق ميسي علي أفضل فترة قضاها مع المنتخب الأرجنتيني حيث قال: "أفضل فترة قضاها رفقة الأرجنتين، كانت مع المُدرب سابيلا.. المدرب الأرجنتيني، استطاع الوصول بالفريق إلى نهائي كاس العالم وكوبا أمريكا في عام 2014 لكنه لم يتوج باللقب".



واستعاد ميسي ذكرياته مع المنتخب الأرجنتيني، حيث تذكر أول مشاركة له مع التانجو، والطرد المبكر الذي حصل عليه ضد النرويج، وقال مازحاً اعتقدت بأنهم لن يتصلوا بي مرة أخرى.  



وتابع ميسي: "أنا لا أريد مغادرة برشلونة، لكني لدي حلم اللعب في نيولز النادي الذي نشأت فيه ولكني لا أعرف ماذا سيحدث لأنه لدي عائلة وهي تسبق رغباتي فعليك أن تحاول إقناعهم أولاً ومع تياجو يبدو هذا مستحيلاً".




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