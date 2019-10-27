Advertisements
Advertisements
Advertisements

حلفاء جونسون في أيرلندا الشمالية يتعهدون بمواصلة رفض صفقة البريكست

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:31 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
تعهد حلفاء بوريس جونسون في أيرلندا الشمالية بالاستمرار في رفض صفقة الانفصال التي قدمها رئيس الوزراء البريطاني للاتحاد الأوروبي حتى تحصل حكومته على المزيد من التنازلات من الاتحاد.

قالت أرلين فوستر، زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية، إنها طلبت الصدق من الحكومة البريطانية. وأبلغت مؤتمرا للحزب في بلفاست أن الحدود التنظيمية والجمركية بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة غير مقبولة.

وأضافت "لن نقدم الدعم للحكومة عندما نعتقد أنهم مخطئون بشكل أساسي ويتصرفون على نحو يضر بأيرلندا الشمالية ويأخذنا في الاتجاه الخاطئ.. سنعارضهم وسنستخدم أصواتنا لهزيمتهم."

كانت تعليقاتها مهمة لأن جونسون يحتاج إلى أصوات أكثر في البرلمان من حزب المحافظين فقط لإنهاء صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت "اسمحوا لي أن أقول بوضوح من هذا المنبر اليوم أننا نريد أن ندعم اتفاقًا يعمل لصالح المملكة المتحدة بأكملها ولكن لا يترك إيرلندا الشمالية وراءها.. لن نصوت لصالح اتفاق رئيس الوزراء".

لقد وجه البرلمان بالفعل لجونسون سلسلة من النكسات وعرقل وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر. يعلق جونسون الآن آماله على إجراء انتخابات عامة مبكرة، ودعا لإجراء انتخابات في 12 ديسمبر، ولكن ما زال غير واضحا كيف ستحل بريطانيا مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قبل أقل من أسبوع من الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وافق سفراء دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة على الموافقة على طلب المملكة المتحدة لتمديد آخر لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - لكنهم لم يتوصلوا إلى تسوية بشأن مدة هذا التأخير. من المتوقع إجراء مزيد من المحادثات حول هذا الأمر في الأسبوع المقبل.

وفي الوقت نفسه، تتزايد التوترات السياسية. قال حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا يوم السبت إنه لا يمكن الوثوق بجونسون لحماية حقوق العمال والمعايير البيئية بعد مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي.

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم السبت أن حكومة جونسون المحافظة تخطط للانحراف عن لوائح السلامة في الاتحاد الأوروبي، مستشهدة بوثيقة حكومية مسربة تقول إن القواعد المتعلقة بحقوق العمال وحماية البيئة تتيح "مجالًا للتفسير".

تعهد جونسون الأسبوع الماضي بالحفاظ على قواعد العمل والقواعد البيئية بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، يقول حلفاؤه في أيرلندا الشمالية إن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة سيكون المنشور الوحيد الذي سيحكمون من خلاله بأي صفقة خروج لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي نايجل دودز إنه سيكون من "الجنون الاقتصادي" دعم صفقة جونسون الحالية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مدعيا أنه سيفصل أيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

صفقة البريكست حلفاء جونسون في ايرلندا الشمالية جونسون والاتحاد الاوروربي

أخبار تهمك

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 13 ساعة

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 20 ساعة

مصدر بالبنتاجون يكشف مقتل أبو بكر البغدادي في غارة جوية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

منذ حوالي 7 ساعات

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 22 ساعة

"سي إن إن": أبو بكر البغدادي فاجأ القوات الأمريكية قبل مقتله بهذا الأمر

منذ ساعة و نصف

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ يوم

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. فيديو متداول للحظة قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 21 ساعة

انتهي الأمر.. برشلونة يستقر على اسم المدرب الجديد

منذ أقل من ساعتين

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

ليست غارة أمريكية.. شاهد كيف قُتل أبو بكر البغدادي؟

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

بريطانيا.. متشككون من الاتحاد الأوروبي ينذرون تيريزا ماي

اليوم.. رئيس المجلس الأوروبي يجتمع مع جونسون على هامش قمة مجموعة السبع

إيرلندا تشكك في خطة "جونسون" بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

"ميركل": صفقة خروج بريطانيا من "الأوروبي" غير محتملة لهذا السبب

ميركل: صفقة البريكست ما زالت ممكنة

بريطانيا تواصل التفاوض بشأن صفقة البريسكت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:05 ص

"سي إن إن": أبو بكر البغدادي فاجأ القوات الأمريكية قبل مقتله بهذا الأمر

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

09:04 م

عاجل.. فيديو متداول للحظة قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

07:22 ص

انتهي الأمر.. برشلونة يستقر على اسم المدرب الجديد

07:45 ص

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status