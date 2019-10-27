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يوفنتوس يرصد رقما خياليا لضم جوهرة باريس سان جيرمان

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:34 ص
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مبابي
مبابي
علي نبوي
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يجهز نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي مبلغًا خياليًا للتعاقد مع المهاجم الدولي الشاب كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لما كشفته تقارير صحفية في إيطاليا فإن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع مبابي، وتدعيم خط هجوم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" بإن إدارة السيدة العجوز تسعى لتقديم عرض ضخم إلى باريس سان جيرمان وإقناعه برحيل مبابي والحصول على خدماته.

وأضافت التقارير فإن يوفنتوس على استعداد لدفع مبلغ 380 مليون يورو لضم مبابي الذي يعد هدفًا رئيسيًا لعدة أندية وفي مقدمتها ريال مدريد.
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الكلمات المفتاحية

كيليان مبابي ريال مدريد برشلونة باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

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