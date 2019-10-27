ننشر درجات الحرارة وحالة الطقس في محافظة القليوبية اليوم

كشفت هيئة الارصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة القليوبية، حيث جاء 17 الصغرى و29 للعظمى وسط حالة استقرار ملحوظ في الطقس مع الساعات الأولي من صباح اليوم.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، نشرت الجمعة بيانًا يكشف عن عدم استقرار في حالة الطقس الجمعة 25 أكتوبر 2019، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، في البيان، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، وسيناء، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد.



وأضاف البيان، أن الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، وتصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، أن الرياح تكون شمالية غربية معتدلة، كما تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.



ووجهت الهبئة المواطنين بعدم التواجد في اماكن الامطار الا في حالة الضرورة القصوي وذلك للمتواجدين في محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء،والغاء رحلات السفاري وعدم الاقامة في الكمبوندات الموجودة في هذه المناطق وذلك حرصا علي سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية.



وأعلنت الهيئة أنه اعتبارا من اليوم الأحد 27-10-2019 عن تحسن في الأحوال الجوية مع فرص سقوط الامطار تكون خفيفة علي مناطق السواحل الشمالية ووسط سيناء وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.



وكانت محافظة القليوبية قد شهدت طقسا سيئا الأربعاء الماضي، وأمطار غزيرة، وتم رفع حالة الطوارىء بجميع قطاعات المحافظة بسبب الأمطار والطقس السيء.



ووجه محافظ الإقليم الدكتور علاء مرزوق، برفع درجة حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والتيقظ لمواجهة تداعيات موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد وضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة والمدن والأحياء لمواجهة أي حالات طارئة أو تجمع مياه في أي موقع وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الرئيسية وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ بجانب هذه النقاط تزامنا مع هطول الأمطار والتأكد من صيانة وإصلاح التالف من بالوعات صرف مياه الأمطار وتوفير المعدات اللازمة لرفع المياه من الشوارع وأماكن تجمع الأمطار والتأكد من جاهزية البالوعات وعدم انسدادها بالإضافة إلى توفير سيارات الكسح لرفع المياه ومنع تجمعها بالشوارع لمنع إعاقة حركة المر.



وأعلن تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام للمحافظة برئاسته، للتدخل السريع في أية أمور طارئة قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة وفى هذا الاطار فقد قامت المدن والاحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتكثيف جهودها، منذ فجر الأربعاء، لرفع مياه الأمطار المتراكمه بالشوارع



وشدد المحافظ، على ضرورة رفع كميات المياه من الشوارع وتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمارة، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لعودة الشوارع لشكلها الحضاري.



وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء ورؤساء شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء بالاهتمام بجميع شكاوى منظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالأحوال الجوية والتعامل عليها وسرعة الاستجابة.



