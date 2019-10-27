ميسي: كأس العالم لن يغير من إنجازاتي

تحدث ليونيل ميسي عن أهم طموحاته التي كان يتطلع لتحقيقها خلال تواجده في نادي برشلونة الإسباني.









وقال ميسي في مقابلة أجراها مع قناة قناة TYC، صباح اليوم الأحد:" كنت اتمنى أن أكون بطلاً للعالم ولكن عدم حصولي عليه لن يغير اي شيء في مسيرتي المهنية".









وعلق ميسي علي أفضل فترة قضاها مع المنتخب الأرجنتيني حيث قال :"أن أفضل فترة قضاها رفقة الأرجنتين، كانت مع المُدرب سابيلا.









وأكد ليونيل خلال حديثه، أن المدرب الأرجنتيني، استطاع الوصول بالفريق إلى نهائي كأس العالم وكوبا أمريكا في عام 2014 ، ولكنه يشعر بالأسف بسبب فشلهم في الحصول على اللقب في النهاية.









واستعاد ميسي ذكرياته مع المنتخب الأرجنتيني، حيث تذكر أول مشاركة له مع التانجو، والطرد المبكر الذي حصل عليه ضد النرويج، وقال مازحاً أعتقدت بأنهم لن يتصلوا بي مرة أخرى.









وعن أفضل مهاجم شاهده ليونيل في حياته، أعلن أن الظاهرة البرزيليلة رونالدو دا ليما هو أفضل من رأته عيناه داخل الصندوق، مؤكداً أنه تجسيد لكلمة مهاجم بكل ما يتطلبه هذا المركز، من مهارة وقوة وذكاء.









وتطرق ميسي للحديث عن عائلته، حيث قال أنه لولا تلك العائلة لم أكن أحصد شئ خلال مسيرتي هم سبب كل ما وصلت إليه في المقام الأول.









وعن نجله تياجو أعرب ميسي عن سعادته بعناده، قائلاً :"هو لا يعجبه أي شيء، عندما نذهب للأرجنتين لا نكمل شهر هناك ويصبح يريد العودة إلى أصدقائه في برشلونة.









وأنهي ميسي تصريحاته حول مستقبلة قائلاً: "أنا لا أريد مغادرة برشلونة، لكني لدي حلم اللعب في نيولز النادي الذي نشأت فيه ولكني لا أعرف ماذا سيحدث لانه لدي عائلة وهي تسبق رغباتي ، عليك ان تحاول اقناعهم أولاً ومع تياجو يبدوا هذا مستحيلاً".







