Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل ليفربول المتوقع ضد توتنهام

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:30 ص
Advertisements
ليفربول وتوتنهام
ليفربول وتوتنهام
علي نبوي
Advertisements
يخوض فريق ليفربول مواجهة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك عندما يستقبل على ملعبه نظيره توتنهام في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".


ويتطلع رجال المدرب الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للاستمرار في الابتعاد بصدارة الترتيب، وإعادة الفارق مع ملاحقه مانشستر سيتي إلى 6 نقاط بعد فوز الأخير أمس على أستون فيلا بثلاثية نظيفة.


واستقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم بعدما استعاد خدمات الظهير الأيمن أليسكندر أرنولد الذي غاب عن أخر مباريات الريدز في دوري الأبطال.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد توتنهام

حراسة المرمى : أليسون


خط الدفاع: أليسكندر أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون


خط الوسط: فابينهو - هيندرسون - تشامبرلين


خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - فيرمينو

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليفربول وتوتنهام ليفربول توتنهام الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

مصدر بالبنتاجون يكشف مقتل أبو بكر البغدادي في غارة جوية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ يوم

ليست غارة أمريكية.. شاهد كيف قُتل أبو بكر البغدادي؟

منذ ساعة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ حوالي 23 ساعة

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 20 ساعة

انتهي الأمر.. برشلونة يستقر على اسم المدرب الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فيديو متداول للحظة قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 13 ساعة

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

"سي إن إن": أبو بكر البغدادي فاجأ القوات الأمريكية قبل مقتله بهذا الأمر

منذ ساعة و نصف

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

صلاح على رأس تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مانشستر يونايتد

عاجل.. الثلاثي المرعب يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر سيتي

محمد صلاح يقود ليفربول أمام بورنموث

محمد صلاح أساسي مع ليفربول أمام ولفرهامبتون في موقعة الحسم

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ليون.. مشاهدة مباراة ليفربول مباشرة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام شيفيلد يونايتد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:05 ص

"سي إن إن": أبو بكر البغدادي فاجأ القوات الأمريكية قبل مقتله بهذا الأمر

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

09:04 م

عاجل.. فيديو متداول للحظة قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

07:22 ص

انتهي الأمر.. برشلونة يستقر على اسم المدرب الجديد

07:45 ص

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status