تشكيل ليفربول المتوقع ضد توتنهام



حراسة المرمى : أليسون





خط الدفاع: أليسكندر أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون





خط الوسط: فابينهو - هيندرسون - تشامبرلين





خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - فيرمينو





يخوض فريق ليفربول مواجهة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك عندما يستقبل على ملعبه نظيره توتنهام في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".ويتطلع رجال المدرب الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للاستمرار في الابتعاد بصدارة الترتيب، وإعادة الفارق مع ملاحقه مانشستر سيتي إلى 6 نقاط بعد فوز الأخير أمس على أستون فيلا بثلاثية نظيفة.واستقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم بعدما استعاد خدمات الظهير الأيمن أليسكندر أرنولد الذي غاب عن أخر مباريات الريدز في دوري الأبطال.