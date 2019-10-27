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كيف سقط كريستيان جروس في أول اختبار مع الأهلي السعودي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:31 ص
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جروس
جروس
الفجر الرياضي
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سقط كريستيان جروس المدير الفني لنادي أهلي جدة في أول اختبار مع الفريق بالهزيمة من الحزم بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي الممتاز.

 

وعاد كريستيان جروس لتدريب الأهلي السعودي للمرة الثالثة بعد نهاية عقده مع الزمالك واصطدم بهدف صاروخي من ابراهيما تانديا لاعب الحزم 50 قبل أن يدرك عبد الباسط على هندي هدف التعادل في الدقيقة 70، وخطف منصور حمزي هدف الفوز في الدقيقة 87 رغم أن الفريق لاعب منقوصًا لطرد لويز فيليبى في الدقيقة 48.

 

توقف رصيد الأهلي عند 14 نقطة فى المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي بينما رفع الحزم رصيده إلى 13 نقطة فى المركز السادس

 

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كريستيان جروس اهلي جدة الزمالك الدوري السعودي الاهلي والحزم الاهلي

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