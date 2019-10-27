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محافظة قنا تستعد للطقس السيء وتعلن حالة الطوارئ.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:03 ص
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طقس
طقس
بسام عبدالحميد
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تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بمحافظة قنا، اليوم الأحد، حالة من الانخفاض في درجات الحرارة، والتي وصلت الدرجة الكبرى فيها الى 29 درجة، فيما تبلغ الصغرى 18 درجة.

فيما أعلنت محافظة قنا رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة احتمالات تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ بسقوط أمطار أو سيول محتملة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية في مصر بحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وأشار محافظ قنا، اللواء عبدالحميد الهجان، إنه تم تخصيص أرقام في حالة حدوث أي مشكلة قد تحدث نتيجة لسقوط الأمطار، وتفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميا لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث سيول وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والتي تتصل بدورها بشكل مباشر مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء.

وتابع محافظ قنا، أنه حال حدوث أي أزمات الرجاء الاتصال على الارقام الاتية (0963337291-0963328472) او فاكس رقم (0963329542) الخاصين بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن.

وأوضح البيان، أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، ويصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية وسيناء تكون خفيفة على مناطق من الوجه البحري القاهرة.

وعن حالة الرياح، فأشار البيان إلى أنها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مع وجود حالة من الاعتدال على البحر الأحمر، ويصل ارتفاع الموج إلى 2 متر، بينما هناك اضطرابا في حركة البحر المتوسط.

وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة الصغرى والعظمي على عدد من المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية:
القاهرة: 21 26
الأسكندرية: 20 25
شرم الشيخ: 21 28
الغردقة: 21 29
نخل: 16 24
قنا: 18 29


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