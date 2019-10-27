Advertisements
Advertisements
Advertisements

"السلطان" لمحمد رمضان تقترب من نصف مليون مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:49 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

حقق كليب أغنية "السلطان" الجديدة للفنان محمد رمضان نجاجا قياسيا فور طرحه بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

واقتربت مشاهدات الأغنية من تسجيل مصف مليون مشاهدة في وقت قياسي. 

رأي جمهور رمضان
ونالت الأغنية إعجاب المتابعين، حيث علق أحدهم قائلًا: "محمد رمضان هو الشخص الأنجح في مصر"، فيما علق آخر: "تحية لك من المغرب الكليب روعة واللباس المغربي روعه مرحب بيك في المغرب".

وعلق ثالث: "من نجاح لنجاح يا أسطورة النجاح ويارب دايمًا تبقى في الأحسن بنحبك لأنك قدوة للشباب".

كلمات الأغنية
"أصل النجاح ده رزق يبعتوا رب العالمين، أحلى من غير سقف التطور من صفاتي، في الغابة الأسد ملك ما تعلمش إنه يكاكي، المكسب عندي نية مش أحلكم المرة دي، كنت سامع كلامهم ومنفض مشغول، مش فاضي بطلب منافس أو محارب أو مقاتل، أنا شفت ناس بتخلي الحق يبقى باطل، مكمل لسة في الطريق عمال أماطل، أنا أخذت كل الساحة ما سبتش متر فاضل، طاير لفوق سكتي سالكة ما شفتش حد فيكم ماركة، أنا الصحيح والباقي فكة يا مرحب بيكم بالمنافسة ولسة، أنا سلك شائك ما انشغلش بالاسامي،ولسة ما اتخلقش اللي يأخذ مكاني، أنا بجرى بأقصى سرعة بكل عزم بكل طاقة، نمبر ون ح يفضل دايماً اسمي في البطاقة، نصيحة مني ليك ابعد يا ابني عن سكتي، انك مشغول باسم الدادا للناجح خطتي، نصيحة مني ليك سكتت كتير عليك، طاير لفوق سكتي سالكة ما شفتش حد فيكم ماركة، أنا الصحيح والباقي فكة يا مرحب بيكم بالمنافسة ولسه".

كواليس تصوير الأغنية
تم تصوير كليب" السلطان " في مدينة مراكش المغربية، فيما وشاركته النجمة "نور استارز" وهى عراقية الأصل.

والكليب من إنتاج شركه روتانا ومن إخراج رفيق الرحلة مخرج كليب "إنساي" و"الملك" و"نمبر وان" حسام الحسيني.

كليب"إنساي"
يذكر أن الفنان محمد رمضان، قام بطرح كليب "إنساي"، قبل شهرين بالتعاون مع المغني المغربي سعد لمجرد، من إخراج حسام الحسيني، عبر موقع الفيديوهات الخاص به "يوتيوب".

"البرنس"
من ناحية أخرى، يستعد محمد رمضان، لتصوير مسلسله الجديد "البرنس"، المقرر أن يخوض السباق الرمضاني 2010، وهوا من إخراج محمد سامى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن

أخبار تهمك

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يكشف عن النادي الذي سينتقل إليه بعد الرحيل من برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 20 ساعة

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 18 ساعة

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ يوم

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ حوالي 21 ساعة

مصدر بالبنتاجون يكشف مقتل أبو بكر البغدادي في غارة جوية

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. فيديو متداول للحظة قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

منذ ساعة الا ربع

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ يوم

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 ص

عاجل.. فيديو متداول للحظة قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

09:04 م

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

مصدر بالبنتاجون يكشف مقتل أبو بكر البغدادي في غارة جوية

06:56 ص

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

02:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status