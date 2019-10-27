لابا كودجو.. طار من الأهلي فأصبح "جيان" الدوري الإماراتي

تألق لابا كودجو نجم فريق العين بعد مرور 5 جولات من الدوري الإماراتي وفرض نفسه بقوة بعد انتقاله من نهضة بركان المغربي رغم أن الأهلي المصري كان يفاوضه للتعاقد معه لكن فجأة توقف كل شيء وطار من القلعة الحمراء إلى العين.





وظهر تألق نجم العين على طريقة جيان أسامواه أسطورة منتخب غانا في الإمارات، مع 4 نجوم آخرين عقب مرور 5 جولات من بطولة الدوري الإماراتي وأصبح الهداف الأول للفريق.





لابا كودجو

خطف لابا كودجو الأنظار في ظهوره الأول مع العين ليثبت يوماً بعد يوم أنه من أهم صفقات فترة الانتقالات الصيفية.

ويتصدر لابا كودجو هدافي دوري الخليج العربي برصيد 8 أهداف في 5 مباريات بينما أحرز أول "سوبر هاتريك" له مع العين عندما هز شباك الفجيرة 4 مرات في المباراة التي فاز فيها "الزعيم" 7-1.

كورنادو

من جهته برهن الإيطالي إيجور كورنادو أنه "الرجل الملهم" بالنسبة إلى حامل اللقب الشارقة، بعدما قدم اللاعب المتوج بلقب أفضل لاعب أجنبي في الموسم الماضي، عروضاً رائعة، وأحرز 6 أهداف ومساهمته في 80% من أهداف "الملك"، حيث بات كورنادو يستحق أن يكون من ضمن أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ نادي الشارقة.

تيجالي

ورغم تراجع نتائج نادي الوحدة، إلا أن المهاجم الأرجنتيني سيباستيان تيجالي واصل تألقه بإحرازه 5 أهداف حتى الآن، واستمراره في المنافسة على لقب هداف الدوري الذي حققه في الموسم الماضي.

ريكاردو جوميز





أما الوافد الجديد إلى الشارقة، ريكاردو جوميز فرض نفسه كأفضل بديل عن البرازيلي ويلتون سواريز الذي انتقل إلى الوصل بصورة مفاجئة، حيث أحرز اللاعب المنتمي إلى الرأس الأخضر، 4 أهداف، ويعد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب عبدالعزيز العنبري في تشكيلة الفريق.

بيدرو كوندي

فرض الإسباني بيدرو كوندي نفسه كأحد أبرز نجوم دوري الخليج العربي بعدما أحرز أول "سوبر هاتريك" في الموسم الجديد، وكان في شباك الوحدة، حيث تألق كوندي مع "السماوي" في الموسم الماضي، ويعد من أبرز المهاجمين في الدوري بشكل عام.







