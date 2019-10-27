انتهي الأمر.. برشلونة يستقر على اسم المدرب الجديد

أشارت العديد من التقارير الصحفية، الى أن ادارة نادي برشلونة الإسباني، اتخذت قرار إقالة مدرب الفريق فالفيردي نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد تدني مستوى الفريق وعدم قدرته على الاستفادة من الصفقات القوية التي يبرمها الفريق الكتالوني وفي مقدمتهم أنطوان جريزمان.





هذا هو الموسم الاخير لفالفيردي، ولن ينفذوا خيار التمديد لعام 2021، وكل الطرق تشير إلى كومان كمدرب للفريق الكاتالوني في الموسم المقبل.





وأضافت "الأمر الواقع يتمثل في أن هذا الموسم سيكون الأخير لفالفيردي رغم امتلاكه عقدا حتى 2020". وأوضحت الصحيفة أن خليفة فالفيردي بشكل كبير سيكون الهولندي كومان، مشيرة إلى أن المسؤولين داخل إدارة "البارسا" يجمعون على هذا المدرب الهولندي، الذي يقود حاليا منتخب بلاده. وتابعت "المؤكد حاليا أن كومان يحظى بتأييد واحترام قوي داخل أروقة برشلونة، وحب جماهير النادي".

ونشرت صحيفة الآس الإسبانية، أن ادارة نادي برشلونة أستقرت على أن