Advertisements
Advertisements
Advertisements

انتهي الأمر.. برشلونة يستقر على اسم المدرب الجديد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:45 ص
Advertisements
فالفيردي
فالفيردي
على شحاتة
Advertisements
أشارت العديد من التقارير الصحفية، الى أن ادارة نادي برشلونة الإسباني، اتخذت قرار إقالة مدرب الفريق فالفيردي نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد تدني مستوى الفريق وعدم قدرته على الاستفادة من الصفقات القوية التي يبرمها الفريق الكتالوني وفي مقدمتهم أنطوان جريزمان. 

ونشرت صحيفة الآس الإسبانية، أن ادارة نادي برشلونة أستقرت على أن هذا هو الموسم الاخير لفالفيردي، ولن ينفذوا خيار التمديد لعام 2021، وكل الطرق تشير إلى كومان كمدرب للفريق الكاتالوني في الموسم المقبل.

وأضافت "الأمر الواقع يتمثل في أن هذا الموسم سيكون الأخير لفالفيردي رغم امتلاكه عقدا حتى 2020".

وأوضحت الصحيفة أن خليفة فالفيردي بشكل كبير سيكون الهولندي كومان، مشيرة إلى أن المسؤولين داخل إدارة "البارسا" يجمعون على هذا المدرب الهولندي، الذي يقود حاليا منتخب بلاده.

وتابعت "المؤكد حاليا أن كومان يحظى بتأييد واحترام قوي داخل أروقة برشلونة، وحب جماهير النادي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كومان فالفيردي صفقات برشلونة جريزمان برشلونة الدوري الاسباني ادارة نادي برشلونة

أخبار تهمك

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 11 ساعة

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 19 ساعة

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 20 ساعة

مصدر بالبنتاجون يكشف مقتل أبو بكر البغدادي في غارة جوية

منذ ساعة و 13 دقيقة

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 18 ساعة

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ يوم

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فيديو متداول للحظة قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

منذ ساعة الا ربع

ميسي يكشف عن النادي الذي سينتقل إليه بعد الرحيل من برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ يوم

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ حوالي 21 ساعة

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أخر أخبار برشلونة اليوم 3-1-2018 Barcelona News

أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة.. ميسي يختار المدرب الجديد ووصول الصفقة الكبري للبرسا

أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. مفاجأت في قائمة الراحلين والبرسا يحقق أمنية فالفيردي

أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. البارسا يحسم ثاني صفقاته الصيفية ويستقر على المدرب الجديد

أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء.. ميسي يتمسك بضم هذا الثنائي وطرد مهاجم الفريق وبارتوميو يختار المدرب الجديد

أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين.. ميسي يرفض جريزمان ويطلب ضم صديقه القديم والصفقة الكبري تضيع على البرسا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 ص

عاجل.. فيديو متداول للحظة قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

09:04 م

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

مصدر بالبنتاجون يكشف مقتل أبو بكر البغدادي في غارة جوية

06:56 ص

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

02:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status