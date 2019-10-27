عاجل.. أول تعليق من كاظم الساهر على تظاهرات العراق

علق المطرب العراقي كاظم الساهر، على التظاهرات التي تشهدها بلاده، إثر الا حتجاجات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، للمطالبة بإسقاط الحكومة وتقديم الخدمات ومكافحة "الفساد".





كاظم الساهر يغرد

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، غرد "الساهر": "سلامٌ عليك على رافديك عراقَ القيم، فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكـل الأمم".



