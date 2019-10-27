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عاجل.. أول تعليق من كاظم الساهر على تظاهرات العراق

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:23 ص
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بوابة الفجر
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علق المطرب العراقي كاظم الساهر، على التظاهرات التي تشهدها بلاده، إثر الاحتجاجات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، للمطالبة بإسقاط الحكومة وتقديم الخدمات ومكافحة "الفساد".

كاظم الساهر يغرد
وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، غرد "الساهر": "سلامٌ عليك على رافديك عراقَ القيم، فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكـل الأمم".

وتابع المطرب العراقي: "أصلي لأجلك في كل حين وأمسح عنك غبار السنين، لماذا أراك حبيبى حزين ويعصر قلبك هذا الألم".

تظاهرات العراق
ويشهد العراق موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة بإسقاط الحكومة وتقديم الخدمات ومكافحة "الفساد".

وقتل وأصيب الجمعة الماضية 65 متظاهرا، إثر الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في محافظة ميسان، جنوبي البلاد.

وبحسب ما تم تداوله أن خمسة متظاهرين قتلوا، وأصيب 60 آخرين بجروح وحالات اختناق، في وسط محافظة ميسان، جنوبي العراق، إثر العنف الذي استخدم في تفريق التظاهرات.


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