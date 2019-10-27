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بالأسماء.. قائمة منتخب مصر المتوقعة لمواجهة كينيا وجزر القمر

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:13 ص
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منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
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إقترب حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر من الإعلان عن قائمة الفراعنة التى ستستعد لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.


وأعلن حسام البدري أن قائمة المنتخب من الممكن أن تضم 32 لاعب خاصة، أن المعسكر ستكون فترته طويلة ويريد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري رؤية جميع اللاعبين.


وسيخوض منتخب مصر ودية يوم 7 نوفمبر المقبل، أمام ليبيريا أو جيبوتي، بينما سينطلق المعسكر يوم 28 أكتوبر الجاري بلاعبي نادي الزمالك، ثم يوم 5 نوفمبر بلاعبي ااناجي الأهلي الذي سينتهوا من معسكرهم الخاركى بالإمارات قبل ذلك التاريخ وأيضاً بسبب إرتباط لاعبو بيراميدز والمصري بمباراة في الكونفدرالية الإفريقية، بينما سينضم اللاعبين المحترفين يوم 11 نوفمبر قبل المباراة الرسمية الأولي امام كينيا بثلاث أيام فقط.


وعلم "الفجر الرياضي" أن حسام البدري إستقر علي ضم كل من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي (الأهلي)، محمد عواد (الزمالك)،أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمد بسام (طلائع الجيش)


خط الدفاع : أحمد فتحي (الأهلي)، رجب بكار (بيراميدز)، محمد هاني (الأهلي)، أحمد حجازي (ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى)، محمود علاء (الزمالك)، باهر المحمدي (الإسماعيلي) ، أيمن أشرف (الأهلي)، محمود حمدي الونش (الزمالك)، عبدالله جمعه (الزمالك)، محمد حمدي (بيراميدز).


خط الوسط : طارق حامد (الزمالك)، محمد النني (بشكتاش التركي)، حمدي فتحي (الأهلي)، عمرو السولية (الأهلي)، نبيل عماد دونجا (بيراميدز)،عمر جابر (بيراميدز)،عبدالله السعيد (بيراميدز)، محمد مجدي قفشة (الأهلي)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، حسين الشحات (الأهلي)، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)، محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).


خط الهجوم : أحمد حسن كوكا (سبورتنج براجا البرتغالي)، حسام حسن (سموحه)، خالد قمر (الاتحاد السكندري ).

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