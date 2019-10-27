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شوبير: فايلر سيعيد هيبة الكرة المصرية كما فعل جوزيه

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:37 ص
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شوبير
شوبير
السيد علي
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علق الإعلامي أحمد شوبير، نجم فريق الأهلي السابق، علي أداء المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالناديالأهلي رينيه فايلر 

وصرح "شوبير"، خلال إستضافته بقناة النادي الأهلي:" فايلر يمتلك من الصفات والإمكانيات ما يساعده في دعم كرة القدم المصرية خلال السنوات القادمة حال استمراره".

وأوضح شوبير أنه حضر تدريبات الفريق تحت قيادة السويسري في أكثر من مناسبة، مضيفًا: "ما شاهدته مع هذا الرجل أسعدني بشدة، ووجدته مختلفًا عمن سبقوه".

وواصل نائب رئيس اتحاد الكرة السابق : "حضرت تدريبات الفريق في بدايات رينيه فايلر مع الأهلي، وجدته يجمع بين الهدوء والقوة، فهو هادئ للغاية ولكنه يعرف كيف يسيطر على اللاعبين، الذين بدا عليهم التنافسية القوية فيما بينهم تحت قيادته".

وتابع حارس مرمي الأهلي الأسبق حديثه: "قلت قد تكون تلك السيطرة نتاج البدايات فقط، فحضرت له تدريب آخر قبل أيام، ووجدت السيطرة نفسها على أجواء التدريب، ونفس التنافس القوي بين اللاعبين".

ةأكمل شوبير تصريحاته: "فايلر مدرسة مختلفة تمامًا وله أسلوب مختلف في قيادة الفريق، يحترم اللاعبين للغاية وهم أيضًا يحترموه للغاية، وهو ما أسعدني للغاية".

وأردف حارس الفراعنة الأسبق: "الحكم النهائي عليه ليس الآن، لكن المؤشرات طيبة للغاية، وأتمنى أن ينجح ويستمر لعدة سنوات لأن هذا سيكون في صالح الكرة المصرية بشكل عام".

وأنهي الكابتن أحمد شوبير حديثه: "عندما رحل جوزيه عرفنا كيف كان تأثيره في مد المنتخب المصري بالعناصر القوية والجاهزة، وأرى أن فايلر يمكنه أن يعيد التجربة نفسها من خلال دعم منتخب مصر خلال الفترة المقبلة".
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قناة الأهلي فايلر شوبير اليوم الأهلي

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