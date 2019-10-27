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اليوم.. بيراميدز يلاقي يانج أفريكانز بالكونفدرالية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:14 ص
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فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
السيد علي
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يلاقي مساء اليوم الأحد فريق بيراميدز، فى تمام الرابعة، نظيره يانج أفريكانز التنزانى، فى ذهاب الدور التهميدى الثاني، لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويتطلع بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر، إلي تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة مباراة العودة التى تقام فى الثالث من نوفمبر المقبل على ملعب الدفاع الجوى بالتجمع الخامس، خاصة بعد تصدر الفريق بطولة الدورى بشكل مؤقت عقب الفوز على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات بطولة الدورى.

وقام المدرب الفرنسي بمشاهدة أجزاء لمباريات فريق يانج أفريكانز فى الفترة الأخيرة لتحديد نقاط القوة والضعف، قبل مواجهته عصر اليوم، اتضح من خلال مشاهدة مبارياته أنه فريق لا يستهان به على الإطلاق، ولا بد من الحذر واللعب بتركيز شديد للخروج بنتيجة إيجابية، واللعب على الهجمات المرتدة.

فيما يدخل يانج أفريكانز، بطل تنزانيا، اللقاء باحثاً عن تعويض خيبته بعد الفشل فى التأهل لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا عقب الخسارة من زيسكو يونايتد الزامبى 2-3 فى مباراتى ذهاب وإياب الدور التمهيدى للبطولة، لينتقل بها يانج أفريكانز للعب بالكونفيدرالية أمام بيراميدز. 

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لرحلة تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة لاعبيه التي تغادر صباح الخميس في طريقها إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في ذهاب دور ال٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل.

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا هم:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور

خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق

خط الهجوم: أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس.

وأدي الفريق مرانه الأخير في التاسعة صباح الخميس الماضي بملعب الدفاع الجوي قبل السفر في الواحدة ظهرا إلى تنزانيا .

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لدور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد تغلبه في مباراة العودة على نظيره شباب بلوزداد بهدف دون رد.

جاء هدف اللقاء عن طريق جون أنطوي، فى الدقيقة 57.

جدير بالذكر، أن مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، ليصعد بيراميدز بمجموع المبارتين هدفين مقابل هدف.
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