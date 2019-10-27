اليوم.. بيراميدز يلاقي يانج أفريكانز بالكونفدرالية

يلاقي مساء اليوم الأحد فريق بيراميدز، فى تمام الرابعة، نظيره يانج أفريكانز التنزانى، فى ذهاب الدور التهميدى الثاني، لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.





ويتطلع بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر، إلي تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة مباراة العودة التى تقام فى الثالث من نوفمبر المقبل على ملعب الدفاع الجوى بالتجمع الخامس، خاصة بعد تصدر الفريق بطولة الدورى بشكل مؤقت عقب الفوز على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات بطولة الدورى.





وقام المدرب الفرنسي بمشاهدة أجزاء لمباريات فريق يانج أفريكانز فى الفترة الأخيرة لتحديد نقاط القوة والضعف، قبل مواجهته عصر اليوم، اتضح من خلال مشاهدة مبارياته أنه فريق لا يستهان به على الإطلاق، ولا بد من الحذر واللعب بتركيز شديد للخروج بنتيجة إيجابية، واللعب على الهجمات المرتدة.





فيما يدخل يانج أفريكانز، بطل تنزانيا، اللقاء باحثاً عن تعويض خيبته بعد الفشل فى التأهل لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا عقب الخسارة من زيسكو يونايتد الزامبى 2-3 فى مباراتى ذهاب وإياب الدور التمهيدى للبطولة، لينتقل بها يانج أفريكانز للعب بالكونفيدرالية أمام بيراميدز.





ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لرحلة تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز



