تعرف على مبارايات اليوم الأحد 27 - 10 - 2019 في الدوري الإيطالي

تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة التاسعه من بطولة الدوري الإيطالي، بإقامة 6 مباريات هامة، بعدما إنطلقت الجولة يوم الجمعه بمباراة هيلاس فيرونا وساسولو والذي فاز بها الأخير بهدف دون رد.







وأقيم أمس السبت 4 مباريات بالدوري الإيطالي، شهدت المباريات تعادل يوفنتوس مع ليتشي بهدف لكل فريق وتعادل انتر ميلان وبارما بهدفين لكل فريق وفوز جنوه علي بريشيا بنتيجة 3-1.





بولونيا يستضيف سامبدوريا بالدوري الإيطالي



يستضيف ملعب ريناتو دالارا مباراة بين بولونيا وسامبدوريا، ضمن مباريات الجولة التاسعه من الدوري الإيطالي، تحت قيادة الحكم دانييل دوفيري، في تمام الواحدة ونصف ظهراً بتوقيت القاهرة، ويحتل فريق بولونيا المركز ال 14 برصيد 9 نقاط بينما يحتل سامبدوريا المركز ال 20 برصيد 4 نقاط.





أتلانتا يستضيف أودينيزي بالدوري الإيطالي



يستضيف ملعب جويس مباراة بين فريقي أتلانتا وأودينيزي، ضمن مباريات الجولة التاسعه من بطولة الدوري الإيطالي، تحت قيادة الحكم فابيو ماريسكا، في لقاء سيقام في تمام الرابعه عصراً بتوقيت القاهرة، ويحتل فريق أتلانتا المركز الثالث برصيد 17 نقطة بينما يحتل فريق أودينيزي المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.





سبال 1907 يستضيف نابولي بالدوري الإيطالي



يستضيف ملعب باولو مازا مباراة قوية تجمع بين فريقي سبال 1907 ونابولي، ضمن مباريات الجولة التاسعه من بطولة الدوري الإيطالي، في لقاء سيقوده الحكم فريدريكو لابينا، ويحتل فريق نابولي المركز الرابع برصيد 16 نقطة بينما فريق سبال 1907 في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط.





تورينو يستضيف كالياري بالدوري الإيطالي



يستضيف ملعب الأولمبي بتورينو لقاء قوي بين تورينو وكالياري، ضمن مباريات الجولة التاسعه من الدوري الإيطالي، في لقاء سيقوده الحكم مايكل فابري في لقاء سيقام في تمام الساعة الرابعه عصراً بتوقيت القاهرة ، ويحتل فريق كالياري المركز الخامس برصيد 14 نقطة بينما فريق كالياري في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.





روما يستضيف ميلان بالدوري الإيطالي



يستضيف ملعب الأولمبيكو بروما قمة مباريات الجولة التاسعه من الدوري الإيطالي عندما يستضيف فريق روما نظيره ميلان، في تمام السابعه مساءاً بتوقيت القاهرة، تحت قيادة الحكم دانييل اورساتو، ويحتل فريق روما المركز السادس برصيد 13 نقطة، بينما ميلان في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.





فيورنتيا يستضيف لاتسيو بالدوري الإيطالي



يستضيف ملعب ارتيميو فريتشي، مباراة قوية بين فيورنتيا صاحب الأرض وضيفه لاتسيو، ضمن مباريات الجولة التاسعه من الدوري الإيطالي، في تمام الساعه العاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، تحت قيادة الحكم ماركو جويدا، ويحتل لاتسيو المركز الثامن برصيد 12 نقطة بينما فريق فيورنتيا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة.