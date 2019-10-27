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3 مرشحين لتدعيم دفاع ريال مدريد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:25 ص
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لاعبي ريال مدريد
لاعبي ريال مدريد
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادى ريال مدريد قرر خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة تدعيم مركز الظهير الأيمن، بعد عدم وجود بدلاء في ذلك المركز، مما أدي لمعاناه في خط الدفاع لنادى ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن تفكير زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد في تدعيم مركز الظهير الأيمن والتخلي عن الظهير الأيمن الإسبانى ألفارو أودروزيلا والذي لم يقدم حتي الأن مستويات مبهرة مع مدريد ".

ريال مدريد يضع لاعب ميلان في حسبانه

وأشارت صحيفة " كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن تفكير زين الدين زيدانفي ظهير أيمن فريق ميلان الإيطالى دافيد كالابريا الذى يشارك مع ميلان خلال الثلاث مواسم الماضية بشكل أساسي، من أجل التخلص من الأزمة الدفاعية التى يعانى منها الفريق.

3 مرشحين لتدعيم مركز الظهير في مدريد

ويبحث نادي ريال مدريد الإسبانى علي ظهير أيمن للتخلص من الأزمة الدفاعية التي يعانى منها حتي في تواجد الثنائي دانى كارافخال وأودريزيولا، وفي ظل غياب الثنائي لا يتواجد بديل جاهز لهما، مما جعل زيدان يفكر في التعاقد مع ظهير أخر، ودخل الثلاثي دافيد كالابريا لاعب ميلان الإيطالى ولوكاس كلوسترمان لاعب لايبزيج الألماني والجزائري يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي، تمهيدا لتعاقد الريال مع أحدهما.

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