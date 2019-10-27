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تعرف على تشكيل مانشستر يوناتيد المتوقع لمباراة نوريتش سيتي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:20 ص
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يوناتيد
يوناتيد
محمد الصو
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استقر النرويجي آولي جونار سولشكاير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على التشكيل الذي سيواجه به فريق نوريتش سيتي، بالبريميرليج.


ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على نوريتش سيتي، اليوم الأحد على ملعب "كارو رود" ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتقام المباراة، في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


ومن المقرر أت يفقد يونايتد عدد من اللاعبين خلال تلك المباراة على رأسهم بول بوجبا ودييجو دالوت وأنتوني مارسيال وأكسيل توانزيبي ولوك شاو ونيمانيا ماتيتش بسبب الإصابة.


ومن المتوقع أن يبدأ سولشكاير المباراة ضد نوريتش سيتي بتشكيل مكون من-


حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: ليندلوف، ماجواير، توانزيبي

الوسط: بيساكا، ماكتوميناي، فريد، دانيل جيمس، أندريا هيريرا، يونج

الهجوم: راشفورد


ويرغب يونايتد، في تحقيق الفوز اليوم لابديل عنه للخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه منذ بداية الموسم، حيث يمتلك في رصيده 10 نقاط فقط من 9 مباريات بالمركز الثاني عشر.


وكان يونايتد، حقق تعادلا ضد المتصدر ليفربول بهدف لكل فريق، بالمباراة التي أقيمت الإسبوع الماضي على ملعب أولد ترافورد، لحساب الجولة التاسعة من البريرميرليج.
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