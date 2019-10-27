هكذا تحققت أمنية جمهور "كأنه امبارح" في "ما تيجي يا مليجي"! (صورة)

ترويج الشرنوبي للحدوتة





مسلسل "كأنه امبارح"

يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي تعاون مع الفنانة الصاعدة هدي المفتي من خلال مسلسل "كأنه امبارح" والذي حقق نجاحاً كبيراً كثنائي أمام الكاميرا، وكانت هذه هي المرة الأولي للفنانة هدي المفتي كممثلة وشاركت كبطلة في المسلسل وأثبتت موهبتها التمثيلية، وحققت نجاحاً كبيراً.



مسلسل نصيبي وقسمتك ينتمي للمسلسلات ذات ال60 حلقة، دارت أحداثه في اطار تشويقي، مع تصاعد الأحداث حول اختطاف ابن عائلة ثرية وهو طفل ومازالت أسرته تبحث عنه بعد مرور عشرين عاماً علي غيابه، المسلسل من بطولة راينا يوسف، أحمد وفيق، محمد الشرنوبي، هدي المفتي، مايان السيد، هالد أنور، حنان سليمان.



شخصية الشرنوبي في المسلسل

ويجسد محمد الشرنوبي، خلال الحلقات شخصيتين حسن المليجي، الشاب من ذوي القدرات الخاصة الذي يعشق السينما والأفلام وشقيقه حسين.



وتقوم الفنانة دنيا عبد العزيز، بتجسيد شخصية شقيقتهما نور المليجي والتي تقوم بأفتتاح شركة للإنتاج السينمائي وتحمل إسم "المليجي".



أحداث الحكاية

ويتولى حسن المليجي كتابة سيناريو وحوار وتأليف روايات سينمائية، وخلال الأحداث يقع في حب "خديجة" والتي تقوم بدورها الفنانة هدى المفتي، والذي أخفى عنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنه من ذوي القدرات الخاصة.



وعلى جانب آخر يقع شقيقه "حسين" في حب زميلته الذي يرتبك أمامها ويلجأ إلى شقيقه "حسن" عن طريق سماعة البلوتوث ليُعبر لها عن حبه وإعجابه الشديد بها.

يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي تعاون مع الفنانة الصاعدة هدي المفتي من خلال مسلسل "كأنه امبارح" والذي حقق نجاحاً كبيراً كثنائي أمام الكاميرا، وكانت هذه هي المرة الأولي للفنانة هدي المفتي كممثلة وشاركت كبطلة في المسلسل وأثبتت موهبتها التمثيلية، وحققت نجاحاً كبيراً.مسلسل نصيبي وقسمتك ينتمي للمسلسلات ذات ال60 حلقة، دارت أحداثه في اطار تشويقي، مع تصاعد الأحداث حول اختطاف ابن عائلة ثرية وهو طفل ومازالت أسرته تبحث عنه بعد مرور عشرين عاماً علي غيابه، المسلسل من بطولة راينا يوسف، أحمد وفيق، محمد الشرنوبي، هدي المفتي، مايان السيد، هالد أنور، حنان سليمان.ويجسد محمد الشرنوبي، خلال الحلقات شخصيتين حسن المليجي، الشاب من ذوي القدرات الخاصة الذي يعشق السينما والأفلام وشقيقه حسين.وتقوم الفنانة دنيا عبد العزيز، بتجسيد شخصية شقيقتهما نور المليجي والتي تقوم بأفتتاح شركة للإنتاج السينمائي وتحمل إسم "المليجي".ويتولى حسن المليجي كتابة سيناريو وحوار وتأليف روايات سينمائية، وخلال الأحداث يقع في حب "خديجة" والتي تقوم بدورها الفنانة هدى المفتي، والذي أخفى عنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنه من ذوي القدرات الخاصة.وعلى جانب آخر يقع شقيقه "حسين" في حب زميلته الذي يرتبك أمامها ويلجأ إلى شقيقه "حسن" عن طريق سماعة البلوتوث ليُعبر لها عن حبه وإعجابه الشديد بها.

تعاون الفنان محمد الشرنوبي، مع الفنانة هدى المفتي في مسلسل "كأنه امبارح" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتمنى الجمهور زواجهما في نهاية الأحداث نظرًا لقصة الحب القوية التي ربطتهما ولكن انتهت الأحداث بدون زواج، فيما كان ينتظر الجمهور الجزء الثاني لمعرفة تطورات علاقتهما أملا في نهاية سعيدة.وعند عرض حكاية "ماتيجي يامليجي" ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك" منذ أيام والتي حققت نجاحًا كبيرًا اعتبر الجمهور النهاية تعويضًا لهدى المفتي على ما حدث في "كأنه امبارح" ومازحها الجمهور بتداول صور من العملين مؤكدين أن الشرنوبي قام بتعويضها في هذا العمل.وكان قد قام الفنان الشاب محمد الشرنوبي، بالترويج لمشاركته في "مسلسل نصيبي وقسمتك 3"، والذي شارك فيه من خلال حكاية "ما تيجي يا مليجي"، حيث قام بنشر الصورة الدعائية للمسلسل عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستحرام".حيث علق "الشرنوبي" علي الصورة وكتب "اتفرجوا علي حكاية ما تيجي يا مليجي، علي مدار الأسبوع من الأحد للخميس، الساعة ٩ بتوقيت القاهرة، علي قناة MBC".كما ظهر الفنان محمد شرنوبي متوسطًا البوستر الدعائي للمسلسل وظهر مرة أخري في البوستر، والذي يشير أنه يقدم شخصيتين مختلفتين في حكاية "ما تيجي يا مليجي" لمسلسل "نصيبي وقسمتك 3".ويشاركه في بطولة العمل من خلال حكاية "ما تيجي يا مليجي"، الفنانة الشابة هدي المفتي والفنانة هبه عبدالغني والفنان محمود حجازي، والفنانة دنيا عبدالعزيز، مسلسل نصيبي وقسمتك من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني والتوزيع لمالكها المنتج تامر مرسي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.