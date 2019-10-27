Advertisements
Advertisements
Advertisements

رضوى الشربيني: "‏اللي متعود على الرخيص ميعرفش يصون الغالي"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:19 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements

غردت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر حسابها الشخصي على موقع " تويتر" قائلة: "‏اللي متعود على الرخيص مايعرفش يصون الغالي".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "‏‎الموضوع مالهوش علاقه بالغالي ولا بالرخيص إللى متعود يصون هيصون سواء غالي أو رخيص".

وعقب آخر قائلًا "عندك حق يا رضوى، هما كتير في حياتنا دي والله!".

على صعيد آخر تعرضت الشربيني لمهاجمة تليفونية من إحدى المتابعات تدعى "رنا " قائلة لها: "نوعية البرامج بتاعتكم دي مش بتفيدنا قد مابتضرنا".

وأضافت قائلة: "أنا كان بيتي هيتخرب وكنت هتطلق بسبب البرامج، وبسبب إننا مبقيناش قادرين نستحمل  انتم شايفين الحياة غيرنا، انتم مش عايشين معانا في بيوتنا".

ودافعت الإعلامية دعاء صالح، عن رضوى الشربيني قائلة: "بننزل من بيوتنا علشان نقدم رسالة ولو مش هتفيدك تفيد غيرك".

وأكدت أن الشربيني، تقدم محتوى عن المرأة في العلاقات العاطفية وتساعد على حل المشاكل وليس الطلاق وخراب البيوت.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن

أخبار تهمك

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ حوالي 20 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 19 ساعة

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 16 ساعة

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 23 ساعة

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ يوم

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يكشف النادي الذي سينتقل إليه بعد الرحيل من برشلونة

منذ 42 دقيقة

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

رضوى الشربيني ومقياس شعبية الـ FOLLOWERS بعد وصولها لـ2 مليون متابع

شاهد.. ابنة رضوى الشربيني نسخة طبق الأصل منها

لأول مرة ظهور زوج الإعلامية رضوى الشربيني السابق (صور)

رضوى الشربيني توجه رسالة لـ شريف مدكور

"بلوق بلوق بلوق".. ماذا قال البرلمان عن رضوى الشربيني بعد تصريحاتها ضد الرجال

رضوى الشربيني لـ الفتيات: "انزلوا بسقف توقعاتكم بدل ما يقع على دماغكم يفتحها" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

11:06 م

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

02:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status