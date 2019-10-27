رضوى الشربيني: "‏اللي متعود على الرخيص ميعرفش يصون الغالي"









غردت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر حسابها الشخصي على موقع " تويتر" قائلة: "‏اللي متعود على الرخيص مايعرفش يصون الغالي".وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "‏‎الموضوع مالهوش علاقه بالغالي ولا بالرخيص إللى متعود يصون هيصون سواء غالي أو رخيص".وعقب آخر قائلًا "عندك حق يا رضوى، هما كتير في حياتنا دي والله!".على صعيد آخر تعرضت الشربيني لمهاجمة تليفونية من إحدى المتابعات تدعى "رنا " قائلة لها: "نوعية البرامج بتاعتكم دي مش بتفيدنا قد مابتضرنا".وأضافت قائلة: "أنا كان بيتي هيتخرب وكنت هتطلق بسبب البرامج، وبسبب إننا مبقيناش قادرين نستحمل انتم شايفين الحياة غيرنا، انتم مش عايشين معانا في بيوتنا".ودافعت الإعلامية دعاء صالح، عن رضوى الشربيني قائلة: "بننزل من بيوتنا علشان نقدم رسالة ولو مش هتفيدك تفيد غيرك".وأكدت أن الشربيني، تقدم محتوى عن المرأة في العلاقات العاطفية وتساعد على حل المشاكل وليس الطلاق وخراب البيوت.