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التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والنصر

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:08 ص
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الهلال والنصر
الهلال والنصر
علي ماهر حلمى
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نشرت صحيفة الرياضية السعودية التشكيل المتوقع المباراة الهلال و النصر المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعرف علي موعد مباراة الهلال والنصر

ومن المقرر أن تقام مباراة نادي الهلال أمام نظيره نادي النصر في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعرف علي التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والنصر

سيدخل الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال ديربي الرياض ضد النصر مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي الممتاز للمحترفين كالتالي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع : محمد البريك – عبد الله الحافظ – جانج هيون سو – ياسر الشهراني.
خط الوسط : عبدالله عطيف – سلمان الفرج – سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – جوستافو كويلار.
خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز.

بينما سيدخل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر ديربي الرياض أمام نظيره فريق الهلال كالتالي:

حراسة المرمى : برادلي جونز
الدفاع : عوض خميس – سلطان الغنام – عمر هوساوي – عبد الله مادو
الوسط : عبد الرحمن الدوسري – عبد الله الخيبري – نور الدين أمرابط – جوليانو – فهد الجميعة
الهجوم : عبد الرازق حمدالله

موقف الفريقين الهلال والنصر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويدخل نادي الهلال المباراة وهو في صدارة ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة ويسعى الزعيم للفوز بديربي الرياض لمواصلة سلسلة الانتصارت التي حققها منذ بداية الموسم آخرها كانت على حساب نظيره فريق ضمك بثلاثية نظيفة على ملعب جامعة الملك سعود الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين .

بينما يحتل نادي النصر المركز السابع برصيد 11 نقطة بجدول ترتيب البطولة السعودية ويسعى العالم للفوز و الحصول علي ثلاث نقاط تضعه في المنافسة على البطولة السعودية هذا الموسم ومواصلة الانتصارات التي كان آخرها أمام نظيره فريق الرائد بتتيجة هدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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والنصر عبد اللطيف جميل اليوم الهلال الدوري السعودي

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