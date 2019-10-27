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النصر يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي في الشتاء

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:51 ص
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فريق النصر
فريق النصر
أحمد عصام
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يخطط مسئولو فريق النصر للتعاقد مع نجم نادي أهلي جدة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير من أجل تدعيم صفوف الفريق للحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الثاني على التوالي.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن النصر بدأ في المفاوضات مع إدارة نادي أهلي جدة لضم سلمان المؤشر لاعب الفريق في الشتاء وحسم الصفقة بشكل رسمي قبل بداية الميركاتو الشتوي.

وسيقدم النصر عرض للتعاقد مع المؤشر مقابل تخليه عن الثنائي فراس البريكان وسامي النجعي ومقابل مادي لم تحدده حتى الآن إدارة الفريق الأصفر.

وجاءت هذة الخطوة بعد طلب المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر لضرورة ضم جناح في الشتاء، واستقر مدرب النصر على المؤشر الذي يرى فيه أنه اللاعب المناسب للفريق النصراوي هذا الموسم.

ولكن سيواجه فريق النصر أزمة جديدة بعد تعاقد فريق أهلي جدة مع المدرب السويسري كريستيان جروس ورفضه لرحيل اي لاعب في الفترة المقبلة بعد نتائج الفريق المتذبذبة في الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن فريق أهلي جدة قد تعرض للهزيمة في المباراة الأولى مع جروس من فريق الحزم بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في دوري كاس الأمير محمد بن سلمان.

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