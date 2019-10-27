محمد حماقي عن حلقة "ذا فويس": "الاختيار مابين أمل وفهد من أصعب القرارات اللي أخدتها"



ثم أضاف قائلاً: "ومبسوط إن حفيظة وفهد هيكملوا معايا، وأكيد أحلى صوت عندي ‎فريق_حماقي ‎"MBCTheVoice.



علق أحد المتابعين عليه قائلًا: "‏‎اختيار موفق لأنه يجمع بين العربي والأجنبي باحتراف".



وعلقت أخرى عليه قائلاً: "‏‎اثنين رائعين ويستاهلوا يكونوا في ذا فويس بس انت اختيارك كان صح عشان فهد عنده احساس وقدره انه يغني بالعربي فاختيارك بمكانه".



ثم أضافت قائلة: "اتمني بهذا انت لي تفوز والله لانك تستحق كل خير، محبتك من اليمن".



على صعيد آخر: تزوج الفنان محمد حماقي في ديسمبر 2011 من خارج الوسط الفني " نهلة الحاجري " وانفصلا في عام 2014 ، ثم عاد إليها بعد عامين من الإنفصال وأنجبا في يونيو 2017 "فاطمة " .



قدم الفنان محمد حماقي العديد من الألبومات الغنائية الخاصة به منها : خلينا نعيش ، خلص الكلام ، بحبك كل يوم أكتر ، ناويها ، حاجة مش طبيعية ، من قلبي بغني ، عمره ما يغيب ، كل يوم من ده.



يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد حماقي ألبوم " كل يوم من ده " الذي يضم باقة من الأغاني المتميزة " لحماقي " منها : يا ستار ، من البداية ، يا غربة ، بقيت معاه ، وأعمل إيه ، صور ، ليلى ، يزلزل ، عيوني سهرانة ، خدني إليك ،كل يوم من ده ، الحكاية حكايتنا ، خلينا زي ما احنا ، راسمك في خيالي ، لا عتاب ولا حيرة ، عاش من شافك ، كفاية حلول وسط ، راضيني ، قدام الناس.





وقال "‏الاختيار بين أمل وفهد كان من أصعب القرارات اللي أخدتها.. بس اخترت فهد عشان حسيت إنه لسه عنده كتير يقدمه كمان غير اللي قدمه النهاردة.