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محمد حماقي عن حلقة "ذا فويس": "الاختيار مابين أمل وفهد من أصعب القرارات اللي أخدتها"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:21 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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غرد الفنان محمد حماقي، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" بعد انتهاء حلقة ذا فويس.

وقال "‏الاختيار بين أمل وفهد كان من أصعب القرارات اللي أخدتها.. بس اخترت فهد عشان حسيت إنه لسه عنده كتير يقدمه كمان غير اللي قدمه النهاردة. 

ثم أضاف قائلاً: "ومبسوط إن حفيظة وفهد هيكملوا معايا، وأكيد أحلى صوت عندي  ‎فريق_حماقي ‎"MBCTheVoice.

علق أحد المتابعين عليه قائلًا: "‏‎اختيار موفق لأنه يجمع بين العربي والأجنبي باحتراف".

وعلقت أخرى عليه قائلاً: "‏‎اثنين رائعين ويستاهلوا يكونوا في ذا فويس بس انت اختيارك كان صح عشان فهد عنده احساس وقدره انه يغني بالعربي فاختيارك بمكانه".

ثم أضافت قائلة: "اتمني بهذا انت لي تفوز والله لانك تستحق كل خير، محبتك من اليمن".

على صعيد آخر: تزوج الفنان محمد حماقي في ديسمبر 2011 من خارج الوسط الفني " نهلة الحاجري " وانفصلا في عام 2014 ، ثم عاد إليها بعد عامين من الإنفصال وأنجبا في يونيو 2017 "فاطمة " .

قدم الفنان محمد حماقي العديد من الألبومات الغنائية الخاصة به منها : خلينا نعيش ، خلص الكلام ، بحبك كل يوم أكتر ، ناويها ، حاجة مش طبيعية ، من قلبي بغني ، عمره ما يغيب ، كل يوم من ده.

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد حماقي ألبوم " كل يوم من ده " الذي يضم باقة من الأغاني المتميزة " لحماقي " منها : يا ستار ، من البداية ، يا غربة ، بقيت معاه ، وأعمل إيه ، صور ، ليلى ، يزلزل ، عيوني سهرانة ، خدني إليك ،كل يوم من ده ، الحكاية حكايتنا ، خلينا زي ما احنا ، راسمك في خيالي ، لا عتاب ولا حيرة ، عاش من شافك ، كفاية حلول وسط ، راضيني ، قدام الناس.

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