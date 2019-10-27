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محمد حماقي عن حلقة "ذا فويس": "الاختيار مابين أمل وفهد من أصعب القرارات اللي أخدتها"
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:21 ص
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روان هيثم محمد
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غرد الفنان محمد حماقي، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" بعد انتهاء حلقة ذا فويس.
وقال "الاختيار بين أمل وفهد كان من أصعب القرارات اللي أخدتها.. بس اخترت فهد عشان حسيت إنه لسه عنده كتير يقدمه كمان غير اللي قدمه النهاردة.
ثم أضاف قائلاً: "ومبسوط إن حفيظة وفهد هيكملوا معايا، وأكيد أحلى صوت عندي فريق_حماقي "MBCTheVoice.
علق أحد المتابعين عليه قائلًا: "اختيار موفق لأنه يجمع بين العربي والأجنبي باحتراف".
وعلقت أخرى عليه قائلاً: "اثنين رائعين ويستاهلوا يكونوا في ذا فويس بس انت اختيارك كان صح عشان فهد عنده احساس وقدره انه يغني بالعربي فاختيارك بمكانه".
ثم أضافت قائلة: "اتمني بهذا انت لي تفوز والله لانك تستحق كل خير، محبتك من اليمن".
على صعيد آخر: تزوج الفنان محمد حماقي في ديسمبر 2011 من خارج الوسط الفني " نهلة الحاجري " وانفصلا في عام 2014 ، ثم عاد إليها بعد عامين من الإنفصال وأنجبا في يونيو 2017 "فاطمة " .
قدم الفنان محمد حماقي العديد من الألبومات الغنائية الخاصة به منها : خلينا نعيش ، خلص الكلام ، بحبك كل يوم أكتر ، ناويها ، حاجة مش طبيعية ، من قلبي بغني ، عمره ما يغيب ، كل يوم من ده.
يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد حماقي ألبوم " كل يوم من ده " الذي يضم باقة من الأغاني المتميزة " لحماقي " منها : يا ستار ، من البداية ، يا غربة ، بقيت معاه ، وأعمل إيه ، صور ، ليلى ، يزلزل ، عيوني سهرانة ، خدني إليك ،كل يوم من ده ، الحكاية حكايتنا ، خلينا زي ما احنا ، راسمك في خيالي ، لا عتاب ولا حيرة ، عاش من شافك ، كفاية حلول وسط ، راضيني ، قدام الناس.
ثم أضاف قائلاً: "ومبسوط إن حفيظة وفهد هيكملوا معايا، وأكيد أحلى صوت عندي فريق_حماقي "MBCTheVoice.
علق أحد المتابعين عليه قائلًا: "اختيار موفق لأنه يجمع بين العربي والأجنبي باحتراف".
وعلقت أخرى عليه قائلاً: "اثنين رائعين ويستاهلوا يكونوا في ذا فويس بس انت اختيارك كان صح عشان فهد عنده احساس وقدره انه يغني بالعربي فاختيارك بمكانه".
ثم أضافت قائلة: "اتمني بهذا انت لي تفوز والله لانك تستحق كل خير، محبتك من اليمن".
على صعيد آخر: تزوج الفنان محمد حماقي في ديسمبر 2011 من خارج الوسط الفني " نهلة الحاجري " وانفصلا في عام 2014 ، ثم عاد إليها بعد عامين من الإنفصال وأنجبا في يونيو 2017 "فاطمة " .
قدم الفنان محمد حماقي العديد من الألبومات الغنائية الخاصة به منها : خلينا نعيش ، خلص الكلام ، بحبك كل يوم أكتر ، ناويها ، حاجة مش طبيعية ، من قلبي بغني ، عمره ما يغيب ، كل يوم من ده.
يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد حماقي ألبوم " كل يوم من ده " الذي يضم باقة من الأغاني المتميزة " لحماقي " منها : يا ستار ، من البداية ، يا غربة ، بقيت معاه ، وأعمل إيه ، صور ، ليلى ، يزلزل ، عيوني سهرانة ، خدني إليك ،كل يوم من ده ، الحكاية حكايتنا ، خلينا زي ما احنا ، راسمك في خيالي ، لا عتاب ولا حيرة ، عاش من شافك ، كفاية حلول وسط ، راضيني ، قدام الناس.
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