مودريتش يواجه أزمة ضخمة بعد تأجيل الكلاسيكو

يواجه اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني أزمة ضخمة بعد تأجيل مباراة فريقه ضد فريق برشلونة في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.





أزمة تواجه مودريتش في ريال مدريد :-

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن لوكا اصبح مهدد بفقدان مركزه كأساسي في تشكيل زيدان مدرب الفريق بعد غيابه خلال المباراتين الماضيتين للفريق الأبيض.





الإصابة تعطل مودريتش مع زيدان :-

وكان قد تعرض مودريتش للإصابة في مباراة منتخب بلاده ضد منتخب ويلز في التوقف الدولي للمنتخبات الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.





ريال مدريد يظهر بشكل جيد في غياب مودريتش :-

ودفع زيدان بالثنائي توني كروس وفالفيردي في خط وسط ريال مدريد، وظهر الفريق بشكل منظم ومميز للغاية خاصة في مباراة جالطة سراي التركي الماضية في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على جالطة سراي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في اسطنبول ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أحرز الهدف الوحيد توني كروس بعد تمريرة رائعة من ايدين هازارد.



