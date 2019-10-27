Advertisements
Advertisements
Advertisements

مودريتش يواجه أزمة ضخمة بعد تأجيل الكلاسيكو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:47 ص
Advertisements
مودريتش
مودريتش
أحمد عصام
Advertisements
يواجه اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني أزمة ضخمة بعد تأجيل مباراة فريقه ضد فريق برشلونة في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

أزمة تواجه مودريتش في ريال مدريد :-
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن لوكا اصبح مهدد بفقدان مركزه كأساسي في تشكيل زيدان مدرب الفريق بعد غيابه خلال المباراتين الماضيتين للفريق الأبيض.

الإصابة تعطل مودريتش مع زيدان :-
وكان قد تعرض مودريتش للإصابة في مباراة منتخب بلاده ضد منتخب ويلز في التوقف الدولي للمنتخبات الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

ريال مدريد يظهر بشكل جيد في غياب مودريتش :-
ودفع زيدان بالثنائي توني كروس وفالفيردي في خط وسط ريال مدريد، وظهر الفريق بشكل منظم ومميز للغاية خاصة في مباراة جالطة سراي التركي الماضية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على جالطة سراي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في اسطنبول ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أحرز الهدف الوحيد توني كروس بعد تمريرة رائعة من ايدين هازارد.

يذكر أن لوكا مودريتش سوف ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو المقبل لموسم 2020، ولم تظهر حتى الآن أي علامات على تجديد عقده مع الفريق الأبيض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مودريتش قناة الزمالك الفضائية قناة الزمالك ريال مدريد ريال مدردي اليوم الأهلي

أخبار تهمك

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 17 ساعة

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 8 ساعات

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 10 ساعات

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 21 ساعة

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ يوم

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يكشف عن حجم إصابة مودريتش

9 نجوم تخفت عن الميرنجي في ليلة الريال وباريس

تشكيلة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان المتوقعة

زيدان لا يسقط أمام باريس سان جيرمان ولا يهزم توخيل (تقرير)

بالأرقام.. "الدبة السوداء" تنتظر ريال مدريد في مباراته القادمة بدوري الأبطال 

أخبار ريال مدريد: مهمة انتحارية لزيدان أمام برشلونة وحقيقة هروب نجم الريال والبرسا يهدي ريال مدريد صفقة من العيار الثقيل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

11:06 م

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

01:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status