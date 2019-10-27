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بمحيط المعهد الديني.. القبض على عامل بحوزته كيلو ونصف حشيش في الوراق

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:35 ص
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المتهم
المتهم
إيمان عبد العاطي
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تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عامل بمحيط المعهد الديني بمنطقة الوراق، شمال محافظة الجيزة، وبحوزته كيلو ونصف حشيش، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات اكدتها التحريات للمقدم هاني مندور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الوراق مفادها قيام "ربيع. س. ر. س"، 32 سنة، عامل، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في القضية رقم 5182019 جنايات قسم الوراق (مخدرات) بمزاولة نشاطا إجراميأ تخصص نشاطه في الاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطة الاجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، أمكن ضبطه بمنطقة المعهد الديني بوراق العرب دائرة القسم وبحوزته 6 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي كيلو و500 جرام، مبلغ مالي 900 جنيه، هاتف محمول، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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