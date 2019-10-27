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ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه من أجل بوجبا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:20 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد مازال يرغب في الفوز بخدمات بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد في الفترة القادمة من سوق الإنتقالات من أجل تعزيز وتدعيم صفوفه.

وكشفت شبكة El Desmarque الإسبانية عن استعداد ريال مدريد لدفع 90 مليون جنيه إسترليني بالإضافة الى جاريث بيل من أجل إقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن بوجبا.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن النجم الفرنسي يرغب في إستعادة مستواه داخل أرض الملعب قبل إتخاذ أي قرار بشأن مستقبله علماً بأن بوجبا مازال يتعافى من الإصابة التي يعاني منها.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن ريال مدريد كان يرغب في التعاقد مع بول بوجبا في الصيف الماضي بطلب من زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ولكن إدارة الشياطين الحمر رفضت التخلي عن نجمها بأي ثمن.

وكشف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في الشهر الحالي عن تفاصيل حديثه مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وهدف الملكي في اللقاء الذي جمعهما قبل أيام في دبي.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مايوركا غدا:"كان حوارا شخصيا بينى وبين بوجبا، نحن نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة وكان حديثًا عاديًا".

وأضاف:"كان لقائي مع بوجبا فرصة نادرة. نحن نعرف بعضنا البعض، نتحدث، وما نتحدث عنه شخصي، إنها محادثة بينه وبيني وليس لها علاقة بأي شيء أخر".

وربطت تقارير صحفية عالمية لقاء بوجبا وزيدان في دبي بانتقال الأول إلى الميرينجي بعد أن ترددت أنباء عن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد في الوقت الذى يضعه فيه المدرب الفرنسي على رأس أولوياته لتدعيم الملكي.

وتداولت وسائل الإعلام العالمية صورة لبوجبا الذي كان يتعافى من إصابة في دبي في الإمارات العربية المتحدة وهو يتحدث إلى زيدان هذا الأسبوع مما أثار الجدل حول مستقبله مع أولد ترافورد.

وحضر المدير الفني الفرنسي مؤتمرا للذكاء الاصطناعي في دبي بينما سافر بوجبا إلى هناك لمواصلة تعافيه من إصابة في الكاحل.

وكشفت صحيفة ديلي ميرور عن صورة تجمع زيدان مع بوجبا يجريان محادثة مريحة والتي تؤكد الأنباء حول رحيل بوجبا المحتمل إلى الميرينجي في المستقبل.

وبذل زيدان محاولات كبيرة من أجل ضم بوجبا في الصيف لكن إدارة الشياطين الحمر رفضت الدخول في مفاوضات على الرغم من أن وكيل اللاعب مينو رايولا أكد حرص موكله على تجربة تحدٍ جديد.

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