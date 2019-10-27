بـ186 لفافة وفرد خرطوش.. القبض على تاجري هيروين في أوسيم

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في القبض على تاجري هيروين وبحوزتهما 186 لفافة هيروين وسلاح ناري، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات اكدتها التحريات للمقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أوسيم مفادها قيام "محمد. ع. ا"، 45 سنة، عاطل، ومقيم دائرة المركز، مسجل شقى خطر ( ضرب، سلاح أبيض ) أخرهم " سلاح أبيض " بالإتجار في المواد المخدرة، مستخدمًا السيارة ملكه، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، تم التأكد من صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد مأمورية تمكن المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والقوة المرافقة له من ضبطه وبحوزته 96 لفافة تحوى مسحوق الهيروين المخدر وزنت جميعها حوالى 260 جرام، هاتف محمول، مبلغ مالي 440 جنيه.



كما أمكن ضبط "فتح الله. ط. ف"، 30 سنة، عاطل ومقيم دائرة المركز، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "سلاح " بالحبس سنة وغرامة 50 جنيه بالمنطقة سكنه وبحوزته 90 لفافة تحوى مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالى 250 جرام، فرد روسى محلي الصنع، 5 طلقات من ذات العيار، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي 400 جنيه.



وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

