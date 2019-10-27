Advertisements
Advertisements
Advertisements

بـ186 لفافة وفرد خرطوش.. القبض على تاجري هيروين في أوسيم

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:45 ص
Advertisements
المتهم
المتهم
إيمان عبد العاطي
Advertisements
نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في القبض على تاجري هيروين وبحوزتهما 186 لفافة هيروين وسلاح ناري، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات اكدتها التحريات للمقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أوسيم مفادها قيام "محمد. ع. ا"، 45 سنة، عاطل، ومقيم دائرة المركز، مسجل شقى خطر ( ضرب، سلاح أبيض ) أخرهم " سلاح أبيض " بالإتجار في المواد المخدرة، مستخدمًا السيارة ملكه، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، تم التأكد من صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد مأمورية تمكن المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والقوة المرافقة له من ضبطه وبحوزته 96 لفافة تحوى مسحوق الهيروين المخدر وزنت جميعها حوالى 260 جرام، هاتف محمول، مبلغ مالي 440 جنيه.

كما أمكن ضبط "فتح الله. ط. ف"، 30 سنة، عاطل ومقيم دائرة المركز، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "سلاح " بالحبس سنة وغرامة 50 جنيه بالمنطقة سكنه وبحوزته 90 لفافة تحوى مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالى 250 جرام، فرد روسى محلي الصنع، 5 طلقات من ذات العيار، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي 400 جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ يوم

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ حوالي 20 ساعة

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

منذ حوالي 4 ساعات

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يكشف النادي الذي سينتقل إليه بعد الرحيل من برشلونة

منذ ساعة الا ربع

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ يوم

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 10 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 18 ساعة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

11:06 م

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

02:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status