صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد ونابولي في يناير المقبل

ذكرت تقارير صحفية إسبانية عن إحتمالية وجود صفقة تبادلية بين ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي من أجل إقناع الفريق الإيطالي بالتفريط في نجم خط وسطه فابيان رويز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل من أجل تدعيم صفوفه وذلك بناء على طلب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.





وأكدت التقارير إمكانية عودة فابيان رويز إلى الدوري الإسباني من جديد بعد تألقه مع فريقه الإيطالي في الموسم الماضي والحالي بالإضافة إلى تمثيله لمنتخب إسبانيا للشباب.





وكشفت التقارير عن وجود مطالب مادية مبالغ بها بعض الشيء من قبل أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي الذي أكد من خلال تصريحاته أنه لن يقبل ببيع رويز بمقابل أقل من 180 مليون يورو.





وأشارت التقارير إلى أن إدارة ريال مدريد تسعى لإقناع نظيرتها في نابولي لإبرام صفقة تبادلية تتضمن رحيل إيسكو إلى الفريق الإيطالي بالإضافة منحهم مبلغ 20 مليون يورو.





وألمحت التقارير أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يعلم مدى معرفة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي بقدرات إيسكو وهي الخطة التي يحاول استغلالها لصالحه لتدعيم فريقه الإسباني.





وكشفت تقارير صحفية إسبانية مطلع الشهر الحالي عن استمرار صراع قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد من أجل ضم واحد من أهم لاعبي الكرة الإسبانية.





وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه هناك منافسة شرسة ستشهدها الفترة المقبلة بين الناديين من أجل التعاقد مع فابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي البالغ من العمر 23 عامًا.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رويز ذو ال 23 عاماً يثير اهتمام قطبي الكرة الإسبانية وبدأ برشلونة بالتجسس عليه وذلك عندما حضر السكرتير الفني الفرنسي أريك أبيدال مباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اهتمام ريال مدريد لا يبدو واضحًا مئة بالمئة في ظل تواجد لاعبين آخرين على قائمة المرشحين لتدعيم تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي أبرزهم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد والدنماركي كريستيان أريكسن نجم توتنهام هوتسبير، في حين تواجد فابيان رويز في القائمة كخيار بديل.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الميرينجي لن يكشف عن رغبته بشكل علني لكنه سيدخل أيضًا بكل قوة في الصفقة بتوصية من إدارة النادي المعجبة بقدراته.



