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نجم ريال مدريد يدرس الرحيل في يناير المقبل

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:59 ص
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إيسكو وجارث بيل
إيسكو وجارث بيل
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد يفكر في الرحيل عن صفوف الملكي في الفترة القادمة من فترة الإنتقالات بسبب وضعه الحالي في الفريق.

وأكدت صحيفة أوكي دياريو الإسبانية رغبة كلا من مانشستر سيتي وتوتنهام الإنجليزيين في التعاقد مع إيسكو في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد على إستعداد لفتح المفاوضات مع الأندية التي ترغب في ضم إيسكو في يناير المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إيسكو يعيش حاليًا فترة صعبة مع الملكي هذا الموسم، حيث داهمته الكثير من الإصابات التي جعلته يغيب عن تشكيلة الفريق كما أن مستواه الحالي مازال متراجع بشكل ملحوظ.

وأفادت تقارير إعلامية إسبانية منتصف الشهر الجاري بأن الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد حسم موقفه من الرحيل عن صفوف الملكي في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأكدت شبكة El Confidencial الإسبانية أن العديد من الأندية تسعى الحصول على خدمات النجم الإسباني في الفترة المقبلة في سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة على رأسها تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين بالإضافة الى يوفنتوس الإيطالي.

وكشفت الشبكة الإسبانية أن إيسكو لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد في يناير المقبل كما أنه حريص جداً على الفوز مع ريال مدريد بالبطولات والألقاب.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن إيسكو قد يفكر في الرحيل عن الملكي ولكن في نهاية الموسم الحالي وخاصة في حال لم يتغير وضعه الحالي مع الميرينجي.

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