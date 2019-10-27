بـكيلو ونصف هيروين و32 ألف جنيه.. ليلة سقوط 'حظوظ' في الطالبية

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في إلقاء القبض على واحدة من أخطر تجار المخدرات بمنطقة الطالبية، وبحوزتها كيلو ونصف جرام هيروين و32 ألف جنيه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات اكدتها التحريات للرائد أحمد عصام رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية مفادها قيام "حظوظ. س. م. س"، 33 سنة، مقيمة بشارع الأنوار، دائرة القسم، بمزاولة نشاطا إجراميأ في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة القسم، مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أمكن ضبطها بمسكنها، وبحوزتها 63 لفافة حصوات مسحوق الهيروين وزنت 1.365 كيلو جرام، ميزان حساس، هاتف محمول، مبلغ 32.500 جنيها مصريا، وتمكنت القوات من إقتيادها إلى ديوان القسم.



وبمواجهتها اعترفت أمام العقيد محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



