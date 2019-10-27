رسالة مؤثرة من إليسا في عيد ميلادها



وكتبت إليسا رسالة مؤثرة بمناسبة عيد ميلادها عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر"، قالت خلالها: "‏كان يا مكان كان في بنت زغيرة اسما اليسار،، كانت كتير حلوة وذكية ربيت بجو حب نفس الوقت جو عمل منها بنت كتير قوية كبرت إليسار وبلشت المشوار".



وتابعت: "اكتر من عشرين سنة قطعو خسرت كتير أشيا بهاالسنين، خسرت بيها وخسرت صحتها بس لأنها كتير قوية كملت طريقها وما وقفت. هيدي إاليسا".



وبهذه الكلمات المؤثره احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها.





تعليقات المتابعين

وعلق متابعو إليسا على التغريدة التي نشرتها بالدعاء لها والتمني لها بطول العمر والفرح والسعاده وقال أحدهم: "‏‎‎الله يطول بعمرك ويعطيك الصحه والعافية" فيما علق آخر: "‏‎‎الله يفرح قلبك ويطول بعمرك قد ما بتلبقلك الحياة يا ألوس".



مشاركتها في المظاهرات اللبنانية

وجدير بالذكر أن الفنانة إليسا قد عادت أمس السبت لبنان وشاركت في المظاهرات وقد أعلنت مشاركتها صباح أمس حيث ردت على أحد متابعيها علي "تويتر" بعد سؤاله لها ان كانت عادت وانه حابب ان يراها بالساحات مع المتظاهرين لترد عليه "نعم وسأشارك اليوم"



وعلى صعيد أخر تستعد إليسا لإحياء حفل غنائيا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمسرح الأوبرا بالجامعة يوم 13 ديسمبر المقبل، وتفتتح إليسا، حفلها بعد المرور بفترة صعبة قد داهمها بها التوتر وواجهت عدة أزمات صحية، وخضوعها لأكثر من عملية جراحية مما أدى إلى إصابتها بالتورم جرار مضاعفات علاجهامن مرض السرطان.



حفلها على مسرح الأولمبيا

وتستعد إليسا لإحياء حفل غنائي كبير على مسرح الأولمبيا فى باريس، وذلك يوم ١ نوفمبر المقبل.



الجدير بالذكر أن إليسا أوشكت على الانتهاء من تحضيرات ألبومها الجديد المقرر طرحه في ليلة رأس السنة، ويعد هذا الألبوم هو الألبوم الأخير في مشوارها الفني بعد أن أصدرت قرار بالاعتزال.



وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد عدد مع أشهر شعراء وملحنين الوطن العربي منهم:" أمير طعيمة، نادر عبد الله، رامي جمال، محمد رحيم، محمد يحيى. ومن لبنان زياد برجي، علي المولى، سهام الشعشاع، سليم عساف، نزار فرنيسي ومروان خوري" .



يذكر أن آخر ألبومات إليسا "إلى كل اللي بيحبوني" الذي طرحته العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.









تحتفل اليوم ملكة الاحساس المطربة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها 47.