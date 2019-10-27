داخل سيارته بإمبابة.. القبض على "أندرية" وبحوزته كيلو ونصف حشيش و95 ألف جنيه



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات اكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، ومعاونه الرائد محمد بهاء مفادها قيام "أندرية. و"، 29 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، مستخدمًا السيارة ملكه، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتأكد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة من صحة ما ورد من معلومات، وجه اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بضبط المتحري عنه، وبإعداد مأمورية لضبطه برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، أمكن ضبطه بمحيط سكنه بالسيارة المشار إليها وبحوزته 7 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى كيلو و500 جرام، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي 95 ألف و500 جنيه، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم.



وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.





نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وبحوزته كيلو ونصف حشيش و95 ألف جنيه، داخل السيارة ملكه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.