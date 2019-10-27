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اليوم.. مؤتمر صحفي لـ"الصحة" لإعلان استراتيجيتها للنهوض بـ"التعليم الطبي"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
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الصحة
الصحة
منى صموئيل
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تعقد وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للإعلان عن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني والإعلان عن إلحاق جميع خريجي كلية الطب البشري ببرنامج الزمالة المصرية فور استلام الطبيب للتكليف اعتبارًا من الدفعة الحالية.

ويأتي ذلك لتوضيح النقاط المرتبطة بتطبيق الاستراتيجية والإجابة على استفسارات جموع الأطباء في هذا الشأن، وذلك في تمام الساعة ١ بعد الظهر بديوان عام وزارة الصحة والسكان ٣ شارع مجلس الشعب.

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