داخل "توك توك".. القبض على "ديلر إمبابة" وبحوزته 554 لفافة هيروين وفرد خرطوش

ألقي رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على واحد من تجار المخدرات بمنطقة إمبابة حال استقلاله توك توك، وعثر بحوزته على 554 لفافة هيروين وسلاح ناري و5 آلاف جنيه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وورد للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم مفادها قيام "مسعود. س. م. ج"، 33 سنة، عاطل، ومقيم بمنطقة أوسيم، سبق اتهامه في قضيتان مخدرات اخرهما رقم 501852006 جنح قسم إمبابة مخدرات بمزاولة نشاطا إجراميأ تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وبإجراء تحريات المباحث اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بسرعة ضبط المتحري عنه، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة من ضبطه حال استقلالة توك توك بمنطقة المنيرة الغربية دائرة القسم، وبحوزته 554 لفافة تحتوي مسحوق الهروين المخدر، قطعه كبيرة الحجم من مسحوق الهروين المخدر نصف إسطوانة، فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 5 طلقة من ذات العيار، هاتف محمول، مبلغ 5045 جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياده إلى ديوان القسم.



وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

