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"صحة" البحر الأحمر: اليوم بدء أعمال قافلة طبية بمستشفى الغردقة العام

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:29 ص
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الدكتور تامر مرعي
الدكتور تامر مرعي
محمد طه
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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، بدء أعمال قافلة طبية من أطباء بروتوكول كلية الطب جامعة الزقازيق وتواجدها بمستشفى الغردقة العام، وذلك خلال الفترة من اليوم وحتى الخميس 31 أكتوبر 2019 يأتى ذلك فى إطار برتوكول التعاون بين الطرفين لتقديم خدمة طبية متميزة لاهالى البحر الاحمر.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تسعى مديرية الصحة بالبحر الأحمر في توقيع بعض من البروتوكولات مع الجامعات، وذلك لتقديم وتوفير افضل خدمة طبية علاجية لأهالي البحر الأحمر، في جميع مدن المحافظة من الزعفرانة شمالا وحتى حلايب وشلاتين جنوبا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر: تستمر القوافل الطبية في جميع مدن المحافظة على مدار الشهر، لتسهيل وتوفير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بأفضل شكل.


تواجد نخبة من أطباء برتوكول كلية الطب جامعة الزقازيق وهم:

أ.د طارق عزت عبداللطيف أستاذ جراحة الأورام والمناظير.
 
أ.د صفوت أبو هاشم أستاذ جراحة المسالك البولية، أ.د أحمد العطار أستاذ علاج الأورام، د. محمد الصباحي مدرس جراحة التجميل.

د. السيد عبد المجيد مدرس الأنف والأذن والحنجرة.

د. سامح نجيب مدرس مساعد جراحة المنظار ومناظير الجهاز الهضم.

د. أحمد زيادة مدرس التخدير.

د.محمد سمك أستاذ القلب بالمعهد القومي للقلب بإمبابة.

وذلك بالإضافة للكشف وعلاج الكيماوي والأورام بكافة أنواعها بالمجان واجراء العمليات - ويبدأ الكشف من الساعة 9 صباحا.
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