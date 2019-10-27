رامي جمال يطالب جمهوره بعدم التصويت له





ونشر تغريدة له عبر حسابه الرسمي "تويتر" قائلا: "آخر مره هتكلم في الموضوع ده بخصوص التصويت على التكريمات في بلدنا أرجو من كل القائمين علي المسابقات دي ومنظميها عدم وضع اسمي في الاختيارات".



وتابع: "خليكو في اسم من الأربعة اللي مش هتغيروهم احترم فكركم في الاسم اللي يبيع واحترموا طموحنا اطلب من جمهوري المحترم عدم التصويت."



ألبوم رامي جمال الجديد

وقد بدأ الفنان رامي جمال فى الترويج لألبومه الجديد، وذلك من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.



حيث نشر تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التدوين الصغير "تويتر" كتب فيها مقطع من اغنيته الجديدة: "نفسى اخلص من حكايتك قبل ما تخلص عليا نفسي اشوفك مش حبيبتى بس صعبة عليا ديا".



ثم قام بإعادة نشر هذه التغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا:" الحمد لله خلصت الالبوم، وهيبقي مع شركة نجوم ريكوردز قبل ١١/١ وعد بمذبحه شتويه".



فريق عمل الألبوم

ويتعاون رامي جمال فى ألبومه الجديد مع الموزع أحمد إبراهيم بعد أن قدم معه العديد من الأغاني أبرزهم "أوعدينى"، "اتفضل امشى"، و"ماتنسيش"، و"ضعفت".



كما يتعاون فيه مع الشاعر أحمد المالكى، وسبق وتعاون معه فى ألبومه الأخير بأغنية "بحاول أنساكى"، والتى تصدرت قائمة البحث فى يوتيوب، وهى من تأليف أحمد المالكى وألحان محمد وزيرى، وتوزيع موسيقى أحمد أمين.



يُذكر أن أخر أعمال رامي جمال هى أغنية "البرد" وهى الأغنية الرابعة التي تم تصوريها على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير "ليالينا"، وهي: "مفيش منها" و"ما تظلمنيش" و"تعيشي ليا".





طالب المطرب الشاب رامي جمال، جمهوره بعدم التصويت له في مسابقات التكريمات.