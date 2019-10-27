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للمرة الأولي.. شوبير يعلن أسباب أزمته مع مرتضي منصور

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:59 ص
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مرتضي منصور
مرتضي منصور
السيد علي
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أعلن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن تفاصيل أزمته مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أثناء وجوده في الجبلاية بالفترة الماضية.

وصرح شوبير عبر قناة الأهلي: "دخلت في صدام مع مرتضى منصور وصوتي ارتفع فقال لي رئيس الزمالك لماذا أنت غاضب؟ هناك 3 أشخاص أخبروني بأنك تسئ للنادي".

وواصل نائب رئيس الجبلاية السابق: "الجلسة التي كان فيها مرتضى منصور الشهيرة، كنت في حالة ثورة، ورئيس الزمالك أبلغني أن هناك عضوين أبلغوه بأني أُهيج الدنيا ضد النادي".

وواصل شوبير : "طالبت من مرتضى منصور أن يسالهم وأبلغوه أني لم أفعل شئ".

وتابع : "هناك استقالة صوتية تقدمت بها قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا بشهرين لأنهم لم يريدوا عقد اجتماع مجلس إدارة".

وشدد خلال حديثه: "الاستقالة كان سببها إلغاء جلسة جئنا من خارج القاهرة أنا وسيف زاهر ففوجئنا بإلغائها فتقدمت باستقالتي".

وعن ترشحه لإنتخابات الجبلاية المقبلة قال: "أكذب لو قولت انني لا أفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة وعلى منصب الرئيس".

وأنهي شوبير حديثه: "لا أسعى للمناصب عودتي للاتحاد المرة الأخيرة كانت بضغوط من الجمعية العمومية".

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الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور شوبير رئيس الزمالك و القمة الأهلي

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