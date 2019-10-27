Advertisements
Advertisements
Advertisements

تردد قناة الزمالك - موعد إفتتاح قناة الزمالك

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:45 ص
Advertisements
قناة الزمالك
قناة الزمالك
محمد جمال
Advertisements

يستعد عشاق نادي الزمالك لإفتتاح قناة تليفزيونية تحمل اسم ناذي الزمالك لتعبر عن أراء الجماهير الزملكاوية، بعدما أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن إنشاء قناة لنادي الزمالك لتكون منبراً إعلامياً يعبر فيه مسؤولوا الزمالك عن أرائهم وحماعير الزمالك عن أرائهم، وتقديم إعلام زملكاوي، خلال الفترة النقبلة، سيتواجد بها العديد من المذيعيين والمحللين ونجوم نادي الزمالك السابقين وأيضاً عدد من الصحفيين الرياضيين.


تردد قناة نادي الزمالك

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 112019، الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6، معدل الترميز: 27500، وستكون مفتوحه لدي الجماهير المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، لتعبر عن أراء نادي الزمالك في العديد من الأمور الهامة التي تهم كل جماهير نادي الزمالك ومحبيه في مصر والوطن العربي، وستبث القناة من ستوديهات قناة Dmc والذي يحتوي علي أحدث المعدات وأجددها، مما سيقدم أفضل جودة وصورة للمشاهد الرياضي للقناة علي تردد 112019.


مقدمي قناة نادي الزمالك

سيقوم خالد الغندور قائد نادي الزمالك السابق والإعلامي الحالي، بتقديم برنامج يومي علي قناة النادي، للحديث حول ابرز المستجدات والأحداث والأخبار الرياضية الاي تخص كل الفرق وتحديداً نادي الزمالك، كما سيقوم الإعلامي أحمد جمال أيضاً بتقديم برنامج عبر قناة نادي الزمالك للحديث حول أخر الأحداث التي تخص نادي الزمالك.


وكان نادي الزمالك قد قام بتأجير قناة الحدث خلال الفترة الماضية، لخروج برنامج الزمالك اليوم، عليها وبالفعل قام البرنامج بجذب المشاهدين بشكل مستمر، وأعلن خالد الغندور الإعلامي بقناة نادي الزمالك، أن أمس السبت الموافق 26 أكتوبر كانت أخر حلقات برنامج الزمالك اليوم علي قناة الحدث قبل نقله علي قناة نادي الزمالك.

وستضم قناة نادي الزمالك عدد كبير من المحللين يعد في مقدمتهم نجوم نادي الزمالك السابقين أحمد عبدالحليم وطارق يحيي وجمال حمزة وعبدالحليم علي.


وستضم أيضاً قناة نادي الزمالك عدد كبير من الصحفيين والنقاد الرياضيين، الذي يحللوا الأحداث الرياضية عبر برنامج الزمالك اليوم.


تردد قناة نادي الزمالك

ستكون القناة مفتوحه علي القمر الصناعي بتردد : نايل سات، التردد: 112019، الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6، معدل الترميز: 27500، وستكون مفتوحه لدي الجماهير المصرية خلال الأيام القليلة الماضية بجاية من نوفمبر المقبل، وستذيع القناة مباريات نادي الزمالك بعد ترضها بساعتين 120 دقيقة وستذيع الملخصات، وستقوم بضيافة العديد من نجوم نادي الزمالك الحاليين.


ويستعد نادي الزمالك لإقامة معسكر في مدينة السادس من أكتوبر، تحت قيادة المدرب الصربي ميتشو سريدوفيتش، بعد فترة الراحه التي حصل عليها الفريق، بسبب تأجيل بطولة الدوري المصري لما بعد نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.


وكان نادي الزمالك قد تأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز علي جينيراسيون فوت السنغالى، بهدف دون رد.

Advertisements

أخبار تهمك

أخبار الزمالك اليوم السبت ٢٦ أكتوبر: مرتضي منصور يتدخل في اختيارات ميتشو.. و10 مليون يورو لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 7 ساعات

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 18 ساعة

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعة

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 14 ساعة

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 5 ساعات

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة: ميسي يختار صفقة برشلونة الجديد وحسم مصير فالفيردي ونجم البرسا يقترب من ريال مدريد وصفقة المايسترو تقترب

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

01:09 ص

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status