نجم الملكي يقترب من الرحيل في يناير

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الشكوك مازالت تحوم حول مستقبل الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد على الرغم من رفض إدارة النادي الملكي رحيل اللاعب في الصيف المقبل.





وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن النجم الكولومبي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية المقبل في يناير القادم.





وألمح الموقع الإيطالي إلى أن رودريجيز قد يرحل عن الملكي في يناير المقبل إذا لم يتطور وضعه الحالي، حيث أن الوضع الذي يعشه الفريق صعب منذ عدة مباريات قد يجعل اللاعب يرحل في يناير المقبل.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الكثير من الأندية الأوروبية يرغبون في الحصول على خدمات خيمس رودريجيز في الصيف الماضي على رأسها نابولي وأتلتيكو مدريد ولكن في النهاية استمر اللاعب مع الفريق.





وذكرت تقارير صحفية بريطانية منتصف الشهر الجاري أن ريال مدريد يسعى لتعويض فشله في ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بالتعاقد مع نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي.





وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن ريال مدريد يعتبر كانتي حلما يخطط لتحقيقه وضمه إلى جوار كاسيميرو في وسط الملعب.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المشكلة تكمن في ارتباط كانتي البالغ من العمر 28 عامًا بعقد مع تشيلسي حتى عام 2023 مما سيرفع قيمة الصفقة.





وكشفت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي حدد قيمة كانتي وأكد أنها لا تقل عن 138 مليون جنيه إسترليني وهو رقم مقارب لسعر بوجبا الذي حدده مانشستر يونايتد.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد سيقوم بإغراء إدارة تشيلسي بعرض خدمات النجم الكولومبي خيميس رودريجيز الذي كان يعتبر هدفًا للفريق اللندني في وقتٍ سابق.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة الملكي تعتبر أن القيمة السوقية لرودريجيز البالغ من العمر 28 عامًا لا تقل عن 58 مليون جنيه إسترليني وبالتالي يمكن استخدامه في تخفيض قيمة صفقة كانتي.



