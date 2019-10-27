موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد 27/10/2019 في الكونفدرالية الإفريقية

يستضيف ملعب السلام بتنزانيا، مباراة قوية، تنتظرها الجماهير المصرية عندنا يحل نادي بيراميدز المصري، ضيف علي فريق يانج أفريكانز التنزانى،

ضمن مباريات دور ال 32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.





موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز التنزانى بالكونفدرالية الإفريقية



يقام لقاء بيراميدز المصري ويانج أفريكانز التنزانى ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ويانج أفريكانز التنزانى بالكونفدرالية الإفريقية



يقام لقاء بيراميدز المصري ويانج أفريكانز التنزانى ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2.





وكان نادي بيراميدز قد صعد لذلك الدور بعد الفوز علي فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1 في المباراتين بعد التعادل في القاهرة بهدف لكل فريق علي ملعب الدفاع الجوي، ثم الفوز في لقاء الإياب علي ملعب 5 جوليه بالجزائر بهدف دون رد.





التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز أمام يانج أفريكانز التنزانى بالكونفدرالية الإفريقية



حراسة المرمى: أحمد الشناوي



خط الدفاع: محمد حمدي ورجب بكار وولفريد كانون وعبد الله بكري



خط الوسط: عمر جابر ولومالا عبده وعبد الله السعيد ومحمد فتحي وإيريك تراوري



خط الهجوم: محمد فاروق